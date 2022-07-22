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22 июля, источник: Sport24

Ла Лига через суд требует расторгнуть контракт Мбаппе с «ПСЖ»

Испанская Ла Лига потребовала расторгнуть контракт нападающего Килиана Мбаппе с «ПСЖ» в административном суде Парижа, сообщает L'Équipe со ссылкой на AFP.

ПСЖ
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Источник: twitter.com/PSG_inside

Ла Лига также требует отменить решение департамента, который отвечает за мониторинг счетов футбольных клубов во Франции, об отсутствии претензий к финансовой отчетности «ПСЖ».

Оба ходатайства были отклонены из-за отсутствия срочности и будут рассмотрены по существу в течение более длительного периода времени.

«Мы этого ожидали. Это была техническая апелляция, главное — решение по существу. Это только первый шаг перед обращением в европейские суды в течение нескольких месяцев», — заявил юрист Ла Лиги Хуан Бранко.

По его словам, «ПСЖ» при подписании нового контракта с Мбаппе не выполнил критерии и показатели, предусмотренные правилами Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) и Департамента национального управленческого контроля за клубами Франции (DNCG), а также нарушил правила финансового фэйр-плей УЕФА.

Как рассказал адвокат, Ла Лига обвиняет «ПСЖ» в том, что клуб представил искаженную ведомость о балансе и надуманные бюджетные прогнозы, поэтому LFP не должна была одобрять контракт Мбаппе.

Напомним, что 23-летний Мбаппе был близок к переходу в «Реал», но в последний момент продлил контракт с парижским клубом до 2025 года.

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