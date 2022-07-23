Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Уфа
Волга
Футбол. Премьер-лига
15:00
ЦСКА
Сочи
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
Урал
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Спартак
Футбол. Премьер-лига
22.07
Зенит
Крылья Советов
30
Футбол. Первый дивизион
24.07
Енисей
Рубин
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
22.05
Арсенал
Эвертон
51
22.05
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
12
22.05
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
31
22.05
Брентфорд
Лидс
12
22.05
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
10
22.05
Лестер
Саутгемптон
41
22.05
Ливерпуль
Вулверхэмптон
31
22.05
Манчестер Сити
Астон Вилла
32
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это мечта, ставшая реальностью». Зинченко — о переходе в «Арсенал»

25-летний украинский полузащитник Александр Зинченко высказался о переходе из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал».

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх

«Прежде всего я хотел бы сказать, что оказаться в “Арсенале” — это мечта моего детства, ставшая реальностью. Здесь играли Тьерри Анри и молодой Франсеск Фабрегас, я просто наслаждался просмотром этих игр, того “Арсенала”. И, очевидно, тогда я полюбил этот клуб, поэтому я так взволнован и не могу дождаться, когда смогу выйти на поле. Фото в футболке “Арсенала” в социальных сетях? Да, я помню, это было ещё в Донецке, когда я учился в академии “Шахтёра”, и, как я уже говорил, это мечта, ставшая явью», — приводит слова Зинченко пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте.

Напомним, Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года. Сезон-2016/2017 он провёл в голландском «ПСВ Эйндховен», затем выступал за «горожан». В составе «Манчестер Сити» Зинченко провёл 127 матчей, в которых отметился двумя голами и 12 результативными передачами. С клубом из Манчестера футболист четырежды выигрывал АПЛ и стал финалистом Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021.

 Позор мирового спорта. Чемпионат Москвы оказался сильнее чемпионата мира
«Ваши трупы могут всплыть в Москва-реке». Как разрушили карьеру Тишкова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь