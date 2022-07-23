«Это мечта, ставшая реальностью». Зинченко — о переходе в «Арсенал»

«Прежде всего я хотел бы сказать, что оказаться в “Арсенале” — это мечта моего детства, ставшая реальностью. Здесь играли Тьерри Анри и молодой Франсеск Фабрегас, я просто наслаждался просмотром этих игр, того “Арсенала”. И, очевидно, тогда я полюбил этот клуб, поэтому я так взволнован и не могу дождаться, когда смогу выйти на поле. Фото в футболке “Арсенала” в социальных сетях? Да, я помню, это было ещё в Донецке, когда я учился в академии “Шахтёра”, и, как я уже говорил, это мечта, ставшая явью», — приводит слова Зинченко пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте.