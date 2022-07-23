«Ювентус» в первом матче Погба и Ди Марии обыграл «Гвадалахару»
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» победил в товарищеском матче мексиканскую «Гвадалахару».
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» победил в товарищеском матче мексиканскую «Гвадалахару».
Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 2:0, голы забили Марко да Граса (10-я минута) и Маттиа Компаньон (79).
Матч стал первым для полузащитника Поля Погба, вернувшегося летом в «Ювентус», а также для бывшего хавбека французского «Пари Сен-Жермен» Анхеля Ди Марии и купленного у «Торино» защитника Глейсона Бремера.