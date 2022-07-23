Мане думал об уходе из «Ливерпуля» еще в прошлом году

«В прошлом году я принял решение уйти из “Ливерпуля”, потому что искал новый вызов для себя. Думаю, для себя я выбрал правильное время. Я поговорил с тренером год назад и рассказал о своем желании покинуть команду. Я провел восемь лет в премьер-лиге, среди которых шесть лет с “Ливерпулем”, и могу сказать, что мы выиграли почти всё, что было возможно», — цитирует Мане BBC Sport Africa.