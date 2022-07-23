Мане думал об уходе из «Ливерпуля» еще в прошлом году

В июне 30-летний сенегалец перешел из «Ливерпуля» в немецкую «Баварию», подписав контракт на три года.
«В прошлом году я принял решение уйти из “Ливерпуля”, потому что искал новый вызов для себя. Думаю, для себя я выбрал правильное время. Я поговорил с тренером год назад и рассказал о своем желании покинуть команду. Я провел восемь лет в премьер-лиге, среди которых шесть лет с “Ливерпулем”, и могу сказать, что мы выиграли почти всё, что было возможно», — цитирует Мане BBC Sport Africa.
Мане перешел в «Ливерпуль» в 2016 году. Он провел за клуб 269 матчей, забил 120 мячей и отдал 48 результативных передач. Вместе с «красными» он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА, выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги. Помимо «Ливерпуля» он представлял французский «Мец», австрийский «Зальцбург» и английский «Саутгемптон». На счету Мане 90 матчей и 32 забитых мяча в составе сборной Сенегала, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
В четверг Мане во второй раз подряд был признан лучшим футболистом Африки (2019, 2022).