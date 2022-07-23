«ПСЖ» разгромил «Ураву» в товарищеском матче
В Японии прошел товарищеский матч между «ПСЖ» и клубом «Урава». Парижане разгромили соперника со счетом 3:0.
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В Японии прошел товарищеский матч между «ПСЖ» и клубом «Урава». Парижане разгромили соперника со счетом 3:0.
В составе «ПСЖ» голами отметились Пабло Сарабия, Килиан Мбаппе и Арно Муинга.
Нападающие Лионель Месси и Неймар вышли на поле на 59-й минуте, не отметившись результативными действиями.
По итогам сезона-2021/22 «ПСЖ» стал чемпионом Франции.