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18:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» разгромил «Ураву» в товарищеском матче

В Японии прошел товарищеский матч между «ПСЖ» и клубом «Урава». Парижане разгромили соперника со счетом 3:0.

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Источник: Reuters

В составе «ПСЖ» голами отметились Пабло Сарабия, Килиан Мбаппе и Арно Муинга.

Нападающие Лионель Месси и Неймар вышли на поле на 59-й минуте, не отметившись результативными действиями.

По итогам сезона-2021/22 «ПСЖ» стал чемпионом Франции.

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