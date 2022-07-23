В «Наполи» подтвердили, что лучший бомбардир в истории клуба покинул неаполитанскую команду
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс покинул неаполитанский клуб.
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Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс покинул неаполитанский клуб.
Данную информацию подтвердил президент клуба Аурелио Де Лаурентис по время беседы на Radio Kiss Kiss.
Контракт 35-летнего бельгийца с клубом истек 1 июля.
Мертенс выступал за клуб с 2013 года, он является лучшим бомбардиром в истории, забив 148 голов в 397 матчах.