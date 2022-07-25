Без Абрамовича «Челси» унижают. Их масштабные планы рушит всего один клуб

На лето-2022 у «Челси» были масштабные трансферные планы. Из-за ухода свободными агентами Кристенсена и Рюдигера (а еще молодого Кларк-Солтера, мотавшегося по арендам) команда осталась практически без центральных защитников — катастрофа для модели Тухеля 3-X-X. В атаке тоже требовалась свежая кровь — Лукаку не подошел и отправился обратно в «Интер», Вернер тренеру попросту не нравится. В общем, требовалось качественное точечное усиление.

В конце концов «Челси» нашел, кем усилиться: за 56,2 млн евро купили у «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, за 38 млн — Калиду Кулибали у «Наполи». Но оба варианта — лишь альтернатива основным кандидатом. Изначально «Челси» мечтал взять из «Ювентуса» Матейса Де Лигта, но тот предпочел перейти в «Баварию» — в итоге подписали Кулибали. Со Стерлингом вышла похожая история — «Челси» охотился за бразильцем Рафиньей из «Лидса», но тот наотрез отказался переезжать в Лондон, когда узнал о предложении «Барселоны». По слухам, Рафинья вообще устроил истерику своему агенту. В итоге и «Лидсу» пришлось отказываться от более выгодного предложения «Челси» из-за позиции игрока.

С «Барселоной» у «Челси» этим летом вообще особая история взаимоотношений. Рафинья — не первый трансфер, который каталонцы обломали лондонскому гранду.

Началось все Андреаса Кристенсена. Датчанин отказался продления истекающего контракта (по слухам, на очень выгодных условиях) ради того, чтобы свободным агентом перебраться в «Барселону». И тем самым еще более усугубил проблему «Челси» с центральными защитниками.

В обратном направлении свободным агентом должен был проследовать Усман Дембеле, с которым долгое время о пролонгации сотрудничества не могла договориться уже «Барса». По слухам, именно Дембеле, а не Стерлинг, был основным кандидатом на усиление позиции вингера. Но «Барса» и тут переиграла «Челси» — уговорила Дембеле продлить контракт на сильно ухудшенных условиях (по слухам, зарплата француза сократилась на 40%) и заставила лондонцев переключиться на игрока «Ман Сити».

Дальше — потенциальный трансфер Роберта Левандовски. В Англии много писали, что в «Челси» видят Роберта как отличную альтернативу не заигравшему Лукаку. Но и здесь история с трансфером очень быстро закончилась — Лева обозначил, что хочет уйти из «Баварии» только ради «Барселоны».

Последний кейс только готовится, но вот-вот о сделке будет объявлено официально. Речь про защитника «Севильи» Жюля Кунде. В один момент «Челси» был в шаге от оформления трансфера за 65 млн евро, но в последний момент… Правильно, его перехватила «Барселона». Причем, как сообщает инсайдер Жерар Ромеро, в «Барселоне» Кунде будет получать 6−7 млн евро в год, в то время как «Челси» был готов платить ему 12.

Несмотря на такие подставы, в «Челси» адекватно относятся к такому ведению трансферной войны — это законы рынка, и «Барселона» просто использует привлекательность бренда для оформления нужных сделок. Более того, сейчас «Барса» завершает сделку по приобретению левого защитника «Челси» Маркоса Алонсо. Так что никаких официальных претензий у клубов друг к другу нет.