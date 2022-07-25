Чемпионат Италии-2022/23 может стартовать позже из-за жары
Чемпионат Италии: таблица и календарь
Президент Серии А Лоренцо Казини заявил, что начало нового сезона может осложниться из-за аномально высокой температуры воздуха.
Президент Серии А Лоренцо Казини заявил, что начало нового сезона может осложниться из-за аномально высокой температуры воздуха.
«Будет трудно начать сезон 13 августа. Первая проблема связана с климатом, потому что, если нынешние температуры сохранятся, будет очень сложно начать сезон в указанную дату.
Второй момент в том, что этот сезон будет сам по себе необычным из-за паузы, связанной с проведением чемпионата мира в Катаре», — приводит слова Казани Football Italia.