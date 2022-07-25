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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:06 (мск), источник: Vesti.kz

Появились подробности перехода «Казахстанского Баджо» в новый клуб

В «Таразе» официально подтвердили переход полузащитника сборной Казахстана Бауыржана Байтаны в «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тараз
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Источник: ФК "Тараз"

Ранее стало известно, что 30-летний футболист, которого называют «казахстанским Баджо», решил сменить команду. Стороны достигли соглашения.

«Надо сказать, в адрес лидера “Тараза” на протяжении сезона регулярно поступали предложения о переходе в другой клуб. На днях выгодное для игрока предложение было сделано со стороны футбольного клуба “Актобе”, которое являлось долгосрочным и устроило футболиста, — рассказал директор ФК “Тараз” Жандос Ахметов клубной пресс-службе. — В результате контракт с “Таразом” был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Учитывая, что актюбинский клуб ставит высокие цели в национальном первенстве, было принято решение о трансфере игрока.

Нам очень жаль прощаться с таким мастером, который являлся стержнем команды и ее подлинным лидером. Решение далось нелегко, но мы не можем предложить игроку аналогичный по условиям контракт ввиду известных всем имеющихся финансовых затруднений. К тому же понимаем, что игрок такого уровня имеет право расти по карьерной лестнице. Желаем Бауыржану успехов и удачи в новом клубе. «Тараз» продолжит ставить высокие цели и радовать болельщиков новыми победами".

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