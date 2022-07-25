Появились подробности перехода «Казахстанского Баджо» в новый клуб

«Надо сказать, в адрес лидера “Тараза” на протяжении сезона регулярно поступали предложения о переходе в другой клуб. На днях выгодное для игрока предложение было сделано со стороны футбольного клуба “Актобе”, которое являлось долгосрочным и устроило футболиста, — рассказал директор ФК “Тараз” Жандос Ахметов клубной пресс-службе. — В результате контракт с “Таразом” был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Учитывая, что актюбинский клуб ставит высокие цели в национальном первенстве, было принято решение о трансфере игрока.