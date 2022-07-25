Клуб КПЛ вынес решение по футболисту из России

28-летний футболист успел за «нефтяников» провести десять игр, отдав одну голевую передачу.

«ФК “Атырау” расторг контракт с полузащитником Анатолием Катричем по обоюдному согласию сторон», — говорится в сообщении.

Добавим, что ранее «Атырау» подписал шестого российского футболиста, а «нефтяники» борются за выход из группы в Кубке Казахстана.