Клуб КПЛ вынес решение по футболисту из России
Российский полузащитник Анатолий Катрич покинул «Атырау», сообщает клубная пресс-служба.
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Российский полузащитник Анатолий Катрич покинул «Атырау», сообщает клубная пресс-служба.
28-летний футболист успел за «нефтяников» провести десять игр, отдав одну голевую передачу.
«ФК “Атырау” расторг контракт с полузащитником Анатолием Катричем по обоюдному согласию сторон», — говорится в сообщении.
Добавим, что ранее «Атырау» подписал шестого российского футболиста, а «нефтяники» борются за выход из группы в Кубке Казахстана.