Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
КАМАЗ
СКА-Хабаровск
21
Футбол. Еврокубки
26.07
АЕК Л
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
26.07
Линколн
Тобол Кс
Футбол. Еврокубки
26.07
Виктория Пл
ХИК
Футбол. Еврокубки
26.07
Шериф
Марибор
Футбол. Еврокубки
26.07
ТНС
Викингур Р
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
12.07
Шахтер Кг
Аксу
42
12.07
Туран
Актобе
02
4.07
Ордабасы
Каспий
41
3.07
Аксу
Кызыл-Жар
10
3.07
Астана
Мактаарал
40
3.07
Кайрат
Акжайык
20
2.07
Атырау
Тараз
00
2.07
Шахтер Кг
Актобе
23
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
21:00 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ вынес решение по футболисту из России

Российский полузащитник Анатолий Катрич покинул «Атырау», сообщает клубная пресс-служба.

АтырауЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Атырау"

28-летний футболист успел за «нефтяников» провести десять игр, отдав одну голевую передачу.

«ФК “Атырау” расторг контракт с полузащитником Анатолием Катричем по обоюдному согласию сторон», — говорится в сообщении.

Добавим, что ранее «Атырау» подписал шестого российского футболиста, а «нефтяники» борются за выход из группы в Кубке Казахстана.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь