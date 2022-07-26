Нападающий «Барселоны» Депай может перейти в «Ювентус»

Форвард ждет окончания предсезонного турне по США, чтобы после этого принять решение о своем будущем.

Ранее была информация, что «Барселона» планирует выручить за футболиста 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.