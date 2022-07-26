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00:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Барселоны» Депай может перейти в «Ювентус»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может перейти в «Ювентус», сообщает Mundo Deportivo.

Ювентус
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Источник: Reuters

Форвард ждет окончания предсезонного турне по США, чтобы после этого принять решение о своем будущем.

Ранее была информация, что «Барселона» планирует выручить за футболиста 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Напомним, что Депай перешел в каталонский клуб летом 2020 года на правах свободного агента.

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