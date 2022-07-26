Нападающий «Барселоны» Депай может перейти в «Ювентус»
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может перейти в «Ювентус», сообщает Mundo Deportivo.
Ювентус
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может перейти в «Ювентус», сообщает Mundo Deportivo.
Форвард ждет окончания предсезонного турне по США, чтобы после этого принять решение о своем будущем.
Ранее была информация, что «Барселона» планирует выручить за футболиста 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне футболист забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Напомним, что Депай перешел в каталонский клуб летом 2020 года на правах свободного агента.