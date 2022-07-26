Тухеля бесит, что «Челси» плохо усилился. Конфликты из-за трансферов — для него классика

У «Челси» не идут дела на трансферном рынке — а Томас Тухель после поражения от «Арсенала» (0:4) в товарняке приложил собственный клуб за работу в этом направлении.

Вот подробная — и очень жесткая — цитата главного тренера:

«Я вспоминаю прошлый сезон и те аспекты игры, в которых у нас были проблемы, потом думаю о том, как на нас наложили санкции, некоторые футболисты покинули команду (а некоторые пытаются сделать это сейчас) — и вот к чему это все привело. Мы срочно подняли вопрос о необходимости подписания сильных игроков, причем в большом количестве. Мы получили двоих, но в таком состоянии мы неконкурентоспособны. И это, к сожалению, можно было увидеть [в матче с “Арсеналом”].



Меня беспокоит то, что уровень физической и психологической подготовки к этому матчу у “Арсенала” был значительно выше. Он играл сильнейшим, как мне кажется, составом и по той схеме, которую можно у него наблюдать уже несколько недель. В этом составе он постарается начинать матчи АПЛ. У нас же был явно не самый сильный состав. Это лишь часть объяснения, остальное вызывает беспокойство. Я не могу гарантировать, что мы будем готовы через две недели.



Учитывая последние недели и нашу сегодняшнюю игру, мы не должны даже говорить о тех командах, которые завершили сезон выше нас. Нас разбил клуб, который не будет участвовать в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне и финишировал ниже нас. И сейчас он нас заметно опережает», — заявил Тухель.

Давайте разберемся, что за события вынудили Томаса так высказываться.

«Челси» бьется на рынке с «Барсой»: упустили Рафинью и Дембеле, теперь теряют Кунде

Вот главное из неприятных трансферных новостей.

•‎ Последний упущенный лот — защитник «Севильи» Жюль Кунде. Лондонцы долго боролись за него с «Барселоной», но француз сделал выбор, по данным журналистки Елены Кондис, в пользу «Барсы» — по спортивным причинам. После разговоров с Хави и Тухелем Кунде решил, что проект каталонцев более убедительный. Из косвенных признаков перехода — в магазине «Барсы» уже мелькнула его футболка.

«Челси» в отместку блокирует переход в «Барселону» Маркоса Алонсо и Сесара Аспиликуэты. Лондонцев раздражает, что «Барса» мешает им работать на трансферном рынке (по тому же Кунде уже договорились с «Севильей», вели переговоры с игроком). Еще одна причина — Усман Дембеле. «Челси» вел его с начала лета и хотел подписать, но в итоге футболист продлил контракт с «Барселоной». Еще каталонцы выиграли борьбу у «Челси» за Рафинью.

•‎ Другая упущенная цель — Маттейс де Лигт. Тухель хотел видеть голландца в команде, «Челси» долго вел переговоры с «Юве» по его трансферу, но в итоге вмешалась «Бавария». Мюнхенцы хотели подписать-де Лигта еще в 2019-м и с тех пор сохранили контакт, поэтому им удалось перехватить игрока.

•‎ Кристофер Нкунку, кандидатуру которого предложил Тухель, продлил контракт с «Лейпцигом» и останется в Германии.

•‎ Ну и другие лоты — Деклан Райс, Йошко Гвардиол и Норди Мукиеле. По ним у «Челси» не получается дойти до конкретики.

В итоге за лето лондонцы подписали только Рахима Стерлинга и Калиду Кулибали.

Тухель публично ругался с руководством из-за трансферов и в «ПСЖ», и в «Дортмунде»

Только в «Майнце» Томас Тухель продержался довольно долго — а в остальных клубах он регулярно конфликтовал с руководством. Когда шел в «Боруссию», еще до подписания контракта потребовал у генерального директора Ханса-Йоахима Ватцке гарантий, что «Дортмунд» не отпустит сразу нескольких лидеров за одно окно. Обещания добился, спокойно отработал первый год — Мхитарян, Гюндоган, Хуммельс, Обамеянг, Шмельцер и еще несколько игроков как раз провели лучший сезон в карьере.

Но летом 2016-го Ватцке и спортивный директор Цорк поступили по-своему: продали Мхитаряна, Гюндогана и Хуммельса за 100 миллионов евро. С одной стороны, у игроков истекали контракты через год, с другой — не удивляет, что Томас был в ярости. Купили взамен сразу девятерых, но тренеру понравились далеко не все. Тухель моментально рассказал обо всем журналистам (еще одна токсичная привычка Томаса) и назвал решение «рискованным».

Точно так же было в «ПСЖ», там Томасу тоже не хватило терпения и дипломатичности. После лета-2020 (ушли Кавани, Тиаго Силва, Шупо-Мотинг, Менье и Хесе) Тухель несколько раз публично возмутился, что клуб отпустил так много игроков свободными агентами и далеко не всем нашел замену. Это разрушило и без того напряженные отношения между ним и спортивным директором Леонардо.

«Мне и руководству “ПСЖ” не понравились заявления Томаса Тухеля о нашей работе на трансферном рынке. Если вы решили остаться, уважайте решения клуба. Учитывая нынешний контекст, это более чем неловко со стороны Томаса», — возмутился Леонардо в интервью L"Equipe.

Эта странность в поведении Тухеля смущала и немецких журналистов. Они нашли потенциального виновника — это агент Тухеля Олаф Майнкинг. Он советует Томасу не сдерживаться в интервью, к тому же, по версии источников в Дортмунде, сливает немецким журналистам информацию, которая выставляет тренера в положительном образе. Сам Майнкинг считает себя жертвой таких атак.

«Все эти сплетни про меня были выдуманы людьми из футбола, — говорил агент в эпатажном интервью ESPN. — Это дьявольская игра. Она много говорит о тех, кто распускает сплетни, но ничего не рассказывает обо мне. Я очень близок к Тухелю, поэтому тоже стал объектом их атак».

В итоге Тухель публично наехал на руководителей уже третьего подряд своего клуба. Посмотрим, как на это отреагируют новые боссы «Челси».