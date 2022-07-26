Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
19:00
Линколн
Тобол Кс
Футбол. Еврокубки
20:00
Виктория Пл
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:15
ТНС
Викингур Р
Футбол. Еврокубки
20:30
Дюделанж
Пюник
Футбол. Еврокубки
21:00
Балкани
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
22:00
Шкупи
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Лудогорец
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
22.05
Арсенал
Эвертон
51
22.05
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
12
22.05
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
31
22.05
Брентфорд
Лидс
12
22.05
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
10
22.05
Лестер
Саутгемптон
41
22.05
Ливерпуль
Вулверхэмптон
31
22.05
Манчестер Сити
Астон Вилла
32
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:11 (мск), источник: Sports.Ru

Тухеля бесит, что «Челси» плохо усилился. Конфликты из-за трансферов — для него классика

Многие переходы правда сорвались.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

У «Челси» не идут дела на трансферном рынке — а Томас Тухель после поражения от «Арсенала» (0:4) в товарняке приложил собственный клуб за работу в этом направлении.

Вот подробная — и очень жесткая — цитата главного тренера:

«Я вспоминаю прошлый сезон и те аспекты игры, в которых у нас были проблемы, потом думаю о том, как на нас наложили санкции, некоторые футболисты покинули команду (а некоторые пытаются сделать это сейчас) — и вот к чему это все привело. Мы срочно подняли вопрос о необходимости подписания сильных игроков, причем в большом количестве. Мы получили двоих, но в таком состоянии мы неконкурентоспособны. И это, к сожалению, можно было увидеть [в матче с “Арсеналом”].

Меня беспокоит то, что уровень физической и психологической подготовки к этому матчу у “Арсенала” был значительно выше. Он играл сильнейшим, как мне кажется, составом и по той схеме, которую можно у него наблюдать уже несколько недель. В этом составе он постарается начинать матчи АПЛ. У нас же был явно не самый сильный состав. Это лишь часть объяснения, остальное вызывает беспокойство. Я не могу гарантировать, что мы будем готовы через две недели.

Учитывая последние недели и нашу сегодняшнюю игру, мы не должны даже говорить о тех командах, которые завершили сезон выше нас. Нас разбил клуб, который не будет участвовать в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне и финишировал ниже нас. И сейчас он нас заметно опережает», — заявил Тухель.

Давайте разберемся, что за события вынудили Томаса так высказываться.

«Челси» бьется на рынке с «Барсой»: упустили Рафинью и Дембеле, теперь теряют Кунде

Вот главное из неприятных трансферных новостей.

•‎ Последний упущенный лот — защитник «Севильи» Жюль Кунде. Лондонцы долго боролись за него с «Барселоной», но француз сделал выбор, по данным журналистки Елены Кондис, в пользу «Барсы» — по спортивным причинам. После разговоров с Хави и Тухелем Кунде решил, что проект каталонцев более убедительный. Из косвенных признаков перехода — в магазине «Барсы» уже мелькнула его футболка.

«Челси» в отместку блокирует переход в «Барселону» Маркоса Алонсо и Сесара Аспиликуэты. Лондонцев раздражает, что «Барса» мешает им работать на трансферном рынке (по тому же Кунде уже договорились с «Севильей», вели переговоры с игроком). Еще одна причина — Усман Дембеле. «Челси» вел его с начала лета и хотел подписать, но в итоге футболист продлил контракт с «Барселоной». Еще каталонцы выиграли борьбу у «Челси» за Рафинью.

•‎ Другая упущенная цель — Маттейс де Лигт. Тухель хотел видеть голландца в команде, «Челси» долго вел переговоры с «Юве» по его трансферу, но в итоге вмешалась «Бавария». Мюнхенцы хотели подписать-де Лигта еще в 2019-м и с тех пор сохранили контакт, поэтому им удалось перехватить игрока.

•‎ Кристофер Нкунку, кандидатуру которого предложил Тухель, продлил контракт с «Лейпцигом» и останется в Германии.

•‎ Ну и другие лоты — Деклан Райс, Йошко Гвардиол и Норди Мукиеле. По ним у «Челси» не получается дойти до конкретики.

В итоге за лето лондонцы подписали только Рахима Стерлинга и Калиду Кулибали.

Тухель публично ругался с руководством из-за трансферов и в «ПСЖ», и в «Дортмунде»

Читайте также
Без Абрамовича «Челси» унижают. Их масштабные планы рушит всего один клуб

Только в «Майнце» Томас Тухель продержался довольно долго — а в остальных клубах он регулярно конфликтовал с руководством. Когда шел в «Боруссию», еще до подписания контракта потребовал у генерального директора Ханса-Йоахима Ватцке гарантий, что «Дортмунд» не отпустит сразу нескольких лидеров за одно окно. Обещания добился, спокойно отработал первый год — Мхитарян, Гюндоган, Хуммельс, Обамеянг, Шмельцер и еще несколько игроков как раз провели лучший сезон в карьере.

Но летом 2016-го Ватцке и спортивный директор Цорк поступили по-своему: продали Мхитаряна, Гюндогана и Хуммельса за 100 миллионов евро. С одной стороны, у игроков истекали контракты через год, с другой — не удивляет, что Томас был в ярости. Купили взамен сразу девятерых, но тренеру понравились далеко не все. Тухель моментально рассказал обо всем журналистам (еще одна токсичная привычка Томаса) и назвал решение «рискованным».

Точно так же было в «ПСЖ», там Томасу тоже не хватило терпения и дипломатичности. После лета-2020 (ушли Кавани, Тиаго Силва, Шупо-Мотинг, Менье и Хесе) Тухель несколько раз публично возмутился, что клуб отпустил так много игроков свободными агентами и далеко не всем нашел замену. Это разрушило и без того напряженные отношения между ним и спортивным директором Леонардо.

«Мне и руководству “ПСЖ” не понравились заявления Томаса Тухеля о нашей работе на трансферном рынке. Если вы решили остаться, уважайте решения клуба. Учитывая нынешний контекст, это более чем неловко со стороны Томаса», — возмутился Леонардо в интервью L"Equipe.

Эта странность в поведении Тухеля смущала и немецких журналистов. Они нашли потенциального виновника — это агент Тухеля Олаф Майнкинг. Он советует Томасу не сдерживаться в интервью, к тому же, по версии источников в Дортмунде, сливает немецким журналистам информацию, которая выставляет тренера в положительном образе. Сам Майнкинг считает себя жертвой таких атак.

«Все эти сплетни про меня были выдуманы людьми из футбола, — говорил агент в эпатажном интервью ESPN. — Это дьявольская игра. Она много говорит о тех, кто распускает сплетни, но ничего не рассказывает обо мне. Я очень близок к Тухелю, поэтому тоже стал объектом их атак».

В итоге Тухель публично наехал на руководителей уже третьего подряд своего клуба. Посмотрим, как на это отреагируют новые боссы «Челси».

Максимилиан Алфимов

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь