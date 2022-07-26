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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
09:58 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Ювентуса» Погба получил травму мениска

Француз перешел в «Ювентус» 11 июля.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 26 июля. Французский полузащитник итальянского футбольного клуба «Ювентус» Поль Погба получил травму латерального мениска. Об этом во вторник сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что игрок в ближайшее время пройдет обследование у ортопеда. Погба не отправится с командой в Даллас для участия в тренировочных матчах.

Погба 29 лет, он перешел в «Ювентус» 11 июля на правах свободного агента. Ранее он выступал за клуб из Турина с 2012 по 2016 год. В составе итальянской команды француз четыре раза выиграл чемпионат страны, по два раза стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии.

Прошлый сезон Погба провел в английском «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2016 года, его переход обошелся клубу в €105 млн и стал самым дорогим трансфером в истории на тот момент. За «Манчестер Юнайтед» француз сыграл в 232 матчах в различных турнирах, забив в них 39 голов и сделав 51 результативную передачу. Вместе с командой полузащитник выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги. Вместе с национальной командой Франции футболист стал чемпионом мира 2018 года, серебряным призером чемпионата Европы (2016), победителем Лиги наций (2021).

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