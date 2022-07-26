«Казахстанский Баджо» объяснил свой переход в «Актобе»

«Уважаемые и дорогие мне болельщики “Тараза!”. Вы уже знаете, что я перехожу в “Актобе”. Сейчас я хочу объяснить мотив своего решения.



Век футболиста короток. Я уже в том возрасте, когда принято оглядываться назад и думать о своих желаниях. А сейчас я горю желанием завоевать трофей. Ухожу я совсем не по финансовым причинам. Это вопрос амбиций, роста.



Вряд ли кто-то может упрекнуть меня в том, что я не старался для своего “Тараза”. В каждом матче я выкладывался на все сто. И делал все, чтобы мой клуб и мой город были достойно представлены в казахстанском футболе. Но пришло время выйти из зоны комфорта и бросить себе новый вызов.



Сейчас я не говорю вам “прощай”. Скажу лишь “до свидания”. Я очень люблю свой родной клуб и когда-нибудь еще вернусь в него. А сейчас я еду за более высокими задачами, масштабами, развитием. Поэтому прошу понять мою мотивацию правильно. Родной дом ради денег я менять не стал бы. Но есть в футболе вещи куда важнее денег. И я иду за ними. Большой рахмет за поддержку!» — написал Байтана.