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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
11:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Казахстанский Баджо» объяснил свой переход в «Актобе»

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Байтана объяснил свой переход из «Тараза» в «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Актобе
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Источник: соцсети

30-летний футболист, которого называют «Казахстанским Баджо» обратился к фанатам родного клуба.

«Уважаемые и дорогие мне болельщики “Тараза!”. Вы уже знаете, что я перехожу в “Актобе”. Сейчас я хочу объяснить мотив своего решения.

Век футболиста короток. Я уже в том возрасте, когда принято оглядываться назад и думать о своих желаниях. А сейчас я горю желанием завоевать трофей. Ухожу я совсем не по финансовым причинам. Это вопрос амбиций, роста.

Вряд ли кто-то может упрекнуть меня в том, что я не старался для своего “Тараза”. В каждом матче я выкладывался на все сто. И делал все, чтобы мой клуб и мой город были достойно представлены в казахстанском футболе. Но пришло время выйти из зоны комфорта и бросить себе новый вызов.

Сейчас я не говорю вам “прощай”. Скажу лишь “до свидания”. Я очень люблю свой родной клуб и когда-нибудь еще вернусь в него. А сейчас я еду за более высокими задачами, масштабами, развитием. Поэтому прошу понять мою мотивацию правильно. Родной дом ради денег я менять не стал бы. Но есть в футболе вещи куда важнее денег. И я иду за ними. Большой рахмет за поддержку!» — написал Байтана.

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