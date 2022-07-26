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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
11:16 (мск), источник: Sport24

«Бордо» получил разрешение выступать во втором дивизионе Франции

Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции (CNOSF) удовлетворил апелляцию «Бордо». Об этом сообщает L'Equipe.

БордоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Ранее клуб не смог пройти финансовую проверку и 14 июня команду перевели в третью по силе лигу страны. Руководство «Бордо» подало апелляцию, но она была отклонена, поэтому клуб оспорил решение в вышестоящей инстанции — CNSOF.

В итоге клубу разрешено участвовать во втором по силе дивизионе страны. Теперь необходимо, что федерация футбола Франции утвердила это решение.

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