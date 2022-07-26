«Бордо» получил разрешение выступать во втором дивизионе Франции
Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции (CNOSF) удовлетворил апелляцию «Бордо». Об этом сообщает L'Equipe.
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Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции (CNOSF) удовлетворил апелляцию «Бордо». Об этом сообщает L'Equipe.
Ранее клуб не смог пройти финансовую проверку и 14 июня команду перевели в третью по силе лигу страны. Руководство «Бордо» подало апелляцию, но она была отклонена, поэтому клуб оспорил решение в вышестоящей инстанции — CNSOF.
В итоге клубу разрешено участвовать во втором по силе дивизионе страны. Теперь необходимо, что федерация футбола Франции утвердила это решение.