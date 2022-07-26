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11:04 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Криштиану Роналду выбирает варианты продолжения карьеры. «МЮ» пытается сохранить португальца

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прилетел в Англию для переговоров о своем будущем, сообщает The Athletic.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В ближайшие дни португалец должен встретиться с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом. Голландский специалист не оставляет надежды уговорить Роналду отработать свой контракт до конца — срок соглашения с «МЮ» у 37-летнего форварда истекает через год. Однако сам Криш намерен покинуть английский клуб. Роналду не участвовал в предсезонных сборах команды, он хочет провести следующий сезон в клубе, который будет участвовать в Лиге чемпионов, и не верит в перспективы «МЮ».

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что агент футболиста Жорже Мендеш до закрытия трансферного окна будет пытаться пристроить игрока в «Челси», «Баварию» или «Атлетико».

Испанский клуб на данный момент выглядит самым предпочтительным вариантом. Роналду считает, что «Атлетико» является одним из претендентов на победу в ЛЧ, а главный тренер мадридцев Диего Симеоне не прочь видеть португальца в составе своей команды. При этом «Атлетико» придется расстаться с кем-то из имеющихся в распоряжении Симеоне нападающих. Речь может идти об Альваро Морате или об Антуане Гризманне.

О заинтересованности Роналду мадридским клубом говорит и тот факт, что его девушка Джорджина Родригес подписалась в соцсетях на жену Диего Симеоне.

По данным The Mirror, «МЮ» и Роналду могут договориться о следующем сценарии: футболист продлевает контракт с «МЮ» еще на один сезон, до 2024 г., а клуб отпускает его в годичную аренду.

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