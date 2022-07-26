Криштиану Роналду выбирает варианты продолжения карьеры. «МЮ» пытается сохранить португальца

В ближайшие дни португалец должен встретиться с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом. Голландский специалист не оставляет надежды уговорить Роналду отработать свой контракт до конца — срок соглашения с «МЮ» у 37-летнего форварда истекает через год. Однако сам Криш намерен покинуть английский клуб. Роналду не участвовал в предсезонных сборах команды, он хочет провести следующий сезон в клубе, который будет участвовать в Лиге чемпионов, и не верит в перспективы «МЮ».

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что агент футболиста Жорже Мендеш до закрытия трансферного окна будет пытаться пристроить игрока в «Челси», «Баварию» или «Атлетико».

Испанский клуб на данный момент выглядит самым предпочтительным вариантом. Роналду считает, что «Атлетико» является одним из претендентов на победу в ЛЧ, а главный тренер мадридцев Диего Симеоне не прочь видеть португальца в составе своей команды. При этом «Атлетико» придется расстаться с кем-то из имеющихся в распоряжении Симеоне нападающих. Речь может идти об Альваро Морате или об Антуане Гризманне.

О заинтересованности Роналду мадридским клубом говорит и тот факт, что его девушка Джорджина Родригес подписалась в соцсетях на жену Диего Симеоне.