Отличный календарь и суперскамейка. Почему «Актобе» — фаворит за чемпионство КПЛ-2022

На большой перерыв для проведения кубковых матчей «Актобе» ушел в качестве лидера чемпионата. 29 очков в 15 играх и отрыв в два пункта от ближайших преследователей из «Астаны» должны радовать главного тренера Андрея Карповича и всех преданных болельщиков «красно-белых».

После половины пути в групповом этапе Кубка Казахстана становится понятно, что актюбинцам этот турнир неинтересен. Лишь один набранный балл в трех матчах. Ни в одной из этих игр не принимал участия лидер команды Уго Видемон. Основной игрок атакующей линии Сердер Сердеров сыграл лишь 27 минут в первой встрече, а Стас Покатилов защищал ворота только в последней игре.

Это говорит о том, что «Актобе» делает максимальную ставку на чемпионат Казахстана — единственный турнир, в который команда Карповича будет вкладывать все свои ресурсы. В то же время у многих конкурентов идет не только борьба за Кубок, но и добавляются к этому выступления в еврокубках. Все это пока на руку «Актобе».

До конца сезона «Актобе» в рамках КПЛ осталось провести 11 матчей, семь из которых — домашние. С учетом того, как горячо местные болельщики поддерживают любимую команду, это огромное преимущество. В текущей кампании «Актобе» одержал на своем стадионе пять побед, лишь раз сыграл вничью (с «Шахтером» в начале апреля) и ни разу не уступил. Отсюда ни с чем уехали даже «Тобол» (2:1) и «Астана» (4:1).

Две встречи с «Астаной» (0:1 и 4:1) уже позади. Если говорить о больших вызовах, то до конца сезона команде Карповича нужно будет съездить на выезд в Костанай (15 октября) и в гости к «Ордабасы» (29 октября). Еще актюбинцев ждут домашние матчи с тем же «Ордабасы» (20 августа) и в последнем туре против «Кайрата» (6 ноября).

У конкурентов оставшийся календарь выглядит сложнее. «Астану» ждут пять домашних встреч при шести матчах на выезде. Причем столичные еще по разу сыграют с «Тоболом», «Ордабасы» и «Кайратом». Да и глубина скамейки может дать о себе знать, а вот в «Актобе» с ротацией проблем нет никаких.

В обойме у Карповича практически на каждой позиции есть по два игрока. И это не просто игроки, а те, кому по силам создавать разницу на поле. Более того, клуб подписал Бауыржана Байтану — одного из самых результативных игроков КПЛ-2022, который во всех турнирах этого сезона забил три мяча и оформил девять ассистов.