СМИ: Роналду прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед»

Ожидается, что в скором времени они проведут переговоры с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом по поводу будущего футболиста. В тренировочном центре также был замечен бывший главный тренер «красных дьяволов» Алекс Фергюсон. Во вторник СМИ сообщали, что тен Хаг намерен убедить Роналду остаться в команде. Ранее португалец пропустил предсезонное турне «Юнайтед» по Таиланду и Австралии.

Будущее Роналду в «МЮ» стало неопределенным после того, как команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона. В начале июля стало известно, что форвард попросил у руководства «Юнайтед» разрешение покинуть клуб при наличии удовлетворительного предложения. В СМИ появлялись предположения, что Роналду может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен» и мадридском «Атлетико». Тен Хаг заявлял, что клуб не планирует продавать португальца.