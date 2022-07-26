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17:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Роналду прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш прибыли в тренировочный центр «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне, сообщает Sky Sports.

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Источник: Reuters

Ожидается, что в скором времени они проведут переговоры с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом по поводу будущего футболиста. В тренировочном центре также был замечен бывший главный тренер «красных дьяволов» Алекс Фергюсон. Во вторник СМИ сообщали, что тен Хаг намерен убедить Роналду остаться в команде. Ранее португалец пропустил предсезонное турне «Юнайтед» по Таиланду и Австралии.

Будущее Роналду в «МЮ» стало неопределенным после того, как команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона. В начале июля стало известно, что форвард попросил у руководства «Юнайтед» разрешение покинуть клуб при наличии удовлетворительного предложения. В СМИ появлялись предположения, что Роналду может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен» и мадридском «Атлетико». Тен Хаг заявлял, что клуб не планирует продавать португальца.

Роналду перешел в «МЮ» из итальянского «Ювентуса» летом 2021 года. Контракт футболиста с манкунианцами рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на один сезон. Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы 2016 года.

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