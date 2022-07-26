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17:26 (мск), источник: Sports.Ru

Хави: «Барса» — магнит для игроков, мы семья. Сюда хотят перейти, и это говорит о величии клуба

Хави рассказал о своей роли в переговорах с потенциальными новичками «Барселоны».

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Источник: AP 2022

— Я бы не сказал, что мое участие становится решающим. Матеу Алемани и Йорди Кройфф блестяще справляются с работой. Мы семья, мы едины. «Барса» — это магнит для игроков.

— Как вы убеждаете игроков перейти в «Барселону»?

— Я не сравниваю проекты, а просто даю четкие объяснения. Говорю о модели игры, о городе. Таков я. Я бы лучше остался дома, если бы не отдавал себя этой работе на 100%. Я стараюсь сделать так, чтобы игроки получали удовольствие и чувствовали свою значимость. Очевидно, что величие «Барсы» тоже помогает.

Желание игроков перейти сюда говорит о величии клуба на глобальном и историческом уровнях. Это воодушевляющий проект. Мы ничего не скрываем от игроков. Хоть у нас сейчас не лучший период, это все-таки «Барса», и люди хотят поиграть здесь. Слово этого года — «мечта». Желание Левандовского перейти в «Барсу» — это успех для истории клуба, — сказал Хави.

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