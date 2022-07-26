Хави: «Барса» — магнит для игроков, мы семья. Сюда хотят перейти, и это говорит о величии клуба

— Я бы не сказал, что мое участие становится решающим. Матеу Алемани и Йорди Кройфф блестяще справляются с работой. Мы семья, мы едины. «Барса» — это магнит для игроков.

— Как вы убеждаете игроков перейти в «Барселону»?

— Я не сравниваю проекты, а просто даю четкие объяснения. Говорю о модели игры, о городе. Таков я. Я бы лучше остался дома, если бы не отдавал себя этой работе на 100%. Я стараюсь сделать так, чтобы игроки получали удовольствие и чувствовали свою значимость. Очевидно, что величие «Барсы» тоже помогает.