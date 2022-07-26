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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
16:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Все обсуждают камбэк Роналду и Месси в Испанию. Это реально?

Сказка, в которую очень хочется поверить.

Барселона
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Источник: AFP 2022

Откуда вообще такие слухи?

Сначала поставили на уши футбольную общественность английские журналисты. Daily Mail сообщила, что главная звезда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал согласие на переход в мадридский «Атлетико». Всему виной неучастие «красных дьяволов» в Лиге чемпионов, куда португалец так рвется, — отмахнувшийся от арабских миллионов форвард даже готов снизить требования по зарплате.

А затем мощным инсайдом громыхнуло испанское издание Sport.es. По его информации, главный тренер «Барселоны» Хави попросил руководство каталонцев летом 2023-го подписать контракт с защищающим цвета «ПСЖ» Лионелем Месси, с которым они выиграли россыпь трофеев, включая четыре «ушастых» кубка Лиги чемпионов.

Возвращение Месси более чем реально

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Но точно не в это трансферное окно. Несмотря на неубедительный первый год в «ПСЖ» (34 матча и всего 11 голов при 14 ассистах), сезон-2022/23 Лео точно поиграет в Париже, возьмет еще одно золото Лиги 1 и вместе с Мбаппе и (возможно) Неймаром постарается выстрадать для клуба-богатея долгожданную победу в ЛЧ.

Триумф в главном клубном турнире Старого Света поможет шейхам удержать аргентинца в столице моды. Но вот очередной провал с наибольшей вероятностью отправит Лео на поиски нового вызова. И где как не в «Барсе», которая полностью обновилась, с распростертыми объятиями примут своего рекордсмена по числу сыгранных официальных матчей и забитых голов.

А теперь представьте себе атакующую связку Месси с Робертом Левандовским.

К тому же не стоит забывать про незакрытый гештальт Лео. Вспомните слезы Месси на прощальной пресс-конференции. Вспомните ужасные последние сезоны «Барсы» с аргентинцем и само расставание, шокировавшее далеко не только поклонников «сине-гранатовых». Вряд ли о такой точке в отношениях с каталонцами когда-то думал Лионель.

И пускай сейчас Хави отнекивается от слухов про Месси, посмотрим, какой будет риторика испанского тренера и главы клуба Жоана Лапорты к следующем лету, когда у звездного футболиста подойдет к концу соглашение с «ПСЖ».

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Роналду готов на предательство

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Сложно представить Криштиану, играющего в Лиге Европы… Но еще сложнее представить это самому португальцу — лучший бомбардир ЛЧ рвется из Манчестера и, пропустив предсезонный тур «МЮ» в Австралию и Таиланд, подыскивает пути отступления. Основные гранды связываться с уже не молодым португальцем с большими запросами побоялись, зато тут как тут оказался «Атлетико». В стане мадридцев ждут португальца: не против наставник Диего Симеоне, а руководство даже готово избавиться от чемпиона мира Антуана Гризманна ради 37-летнего новичка.

Однако большой помехой для трансферной бомбы может стать прошлое Криштиану, который на протяжении девяти лет бился за другой мадридский клуб «Реал». Там Роналду стал лучшим игроком в истории «сливочных»:

  • завоевал 16 титулов, среди которых четыре трофея Лиги чемпионов и два титула чемпиона Испании;
  • побил множество бомбардирских рекордов, но главное — КриРо стал лучшим голеадором «Реала» (450), более чем на сотню мячей обогнав легендарного Рауля.

Само собой, фанаты «Атлетико» высказываются категорически против перехода португальца и уже заполняют соцсети гневными публикациями в адрес боссов «матрасников».

Для португальца же заигрывать с заклятыми соперниками не впервой. В прошлом году он был в шаге от перехода в «Манчестер Сити», а в этом, если верить СМИ, представители Роналду связывались с «Барселоной».

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Так стоит ли ждать Роналду с Месси в Примере?

Верится с трудом, ведь слишком много пазлов должны сложиться. Окей, с Лео ситуация достаточно простая: 35-летний аргентинец через год станет свободным агентом. Он может как остаться в Париже, так и вернуться в Барселону дописывать незаконченный роман. А может и вовсе податься за океан: Месси ждут как в США, так и на родине.

Другое дело — Криштиану, который не привязан к одному месту и, даже перейдя в «Атлетико», и бровью не поведя, покинет Мадрид в случае перспективы снова оказаться вне Лиги чемпионов.

Осталось дождаться официальной информации по будущему футболиста. И будет она скоро: сегодня футболист и его агент Жорже Мендеш прибыли в тренировочный центр «МЮ» для переговоров с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом. Нидерландец будет упрашивать пятикратного обладателя «Золотого мяча» остаться, а помогать ему в этом будет прославленный сэр Алекс Фергюсон.

Иван Орехов

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