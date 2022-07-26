Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Линколн
Тобол Кс
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
АЕК Л
Мидтьюлланн
11
Футбол. Еврокубки
20:00
Виктория Пл
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:15
ТНС
Викингур Р
Футбол. Еврокубки
20:30
Дюделанж
Пюник
Футбол. Еврокубки
21:00
Балкани
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
22:00
Шкупи
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Лудогорец
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
14.05
Арминия
РБ Лейпциг
11
14.05
Аугсбург
Гройтер Фюрт
21
14.05
Байер
Фрайбург
21
14.05
Боруссия Д
Герта
21
14.05
Боруссия М
Хоффенхайм
51
14.05
Вольфсбург
Бавария
22
14.05
Майнц
Айнтрахт Ф
22
14.05
Унион Б
Бохум
32
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
17:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» объявила о трансфере 17-летнего француза за 20 миллионов евро

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Футболист молодежной сборной Франции Матис Тель перешел из французского «Ренна» в «Баварию», сообщается на сайте мюнхенского клуба.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх

По данным Bild, соглашение с 17-летним форвардом заключено до 2027 года. Сумма сделки составила 20 миллионов евро. «Ренн» также может получить дополнительно 8,5 миллиона в качестве бонусов.

«Матис Тель — один из самых талантливых футболистов в Европе, очень быстрый, техничный и разносторонний нападающий. В этом году он выиграл чемпионат Европы в составе сборной Франции до 17 лет в качестве капитана команды. Мы наблюдали за ним в течение долгого времени, и мы смогли убедить его перебраться в Мюнхен. Мы гордимся этим, так как было много клубов, которые хотели подписать его», — сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Тель — воспитанник академии «Ренна». В этом году он стал чемпионом Европы среди юношей до 17 лет. Всего он провел десять матчей за основную команду «Ренна».

 Одна из красивейших фигуристок России выходит замуж
Легионер 'Динамо' тайно сбежал из России? Что происходит
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь