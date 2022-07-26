«Бавария» объявила о трансфере 17-летнего француза за 20 миллионов евро

«Матис Тель — один из самых талантливых футболистов в Европе, очень быстрый, техничный и разносторонний нападающий. В этом году он выиграл чемпионат Европы в составе сборной Франции до 17 лет в качестве капитана команды. Мы наблюдали за ним в течение долгого времени, и мы смогли убедить его перебраться в Мюнхен. Мы гордимся этим, так как было много клубов, которые хотели подписать его», — сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.