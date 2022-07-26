«Бавария» объявила о трансфере 17-летнего француза за 20 миллионов евро

По данным Bild, соглашение с 17-летним форвардом заключено до 2027 года. Сумма сделки составила 20 миллионов евро. «Ренн» также может получить дополнительно 8,5 миллиона в качестве бонусов.
«Матис Тель — один из самых талантливых футболистов в Европе, очень быстрый, техничный и разносторонний нападающий. В этом году он выиграл чемпионат Европы в составе сборной Франции до 17 лет в качестве капитана команды. Мы наблюдали за ним в течение долгого времени, и мы смогли убедить его перебраться в Мюнхен. Мы гордимся этим, так как было много клубов, которые хотели подписать его», — сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.
Тель — воспитанник академии «Ренна». В этом году он стал чемпионом Европы среди юношей до 17 лет. Всего он провел десять матчей за основную команду «Ренна».