«Барселона» сильно рискует из-за новой стратегии. Так можно разрушить собственное будущее

«Барселона» передала ещё часть телевизионных прав инвестиционной компании Sixth Street. На прошлой неделе клуб подписал документы, в соответствии с которыми партнёры предоставят ей € 400 млн, а взамен на 25 лет получат 15% телеправ. Ранее «блауграна» уже продала этому фонду 10% за € 207,5 млн. Итого — уже четверть. Президент каталонского клуба Жоан Лапорта называет сделку «активацией второго экономического рычага». Его цель — укрепление финансового положения клуба, чтобы избавиться от нависающих над организацией долгов.

Однако для регистрации новых футболистов потребуется активировать и третий рычаг, которым станет продажа 49% прав на Barça Studios (фирмы, занимающейся созданием творческих продуктов для клуба). На данный момент клуб нуждается примерно в € 100 млн, и получить эту сумму необходимо до старта Ла Лиги. По данным испанского издания Cope, «Барсе» может потребоваться и «четвёртый рычаг» для заявки новичков. То есть придётся продавать что-то ещё, чтобы получить деньги сейчас. При этом клуб продолжает себя вести так, будто всё отлично.

Стра теги я Лапорты чревата огромными проблемами в будущем

Директор клуба по экономическим вопросам Эдуар Ромеу заявил, что Лапорта собирается этим летом потратить на трансферы ещё € 200 млн в придачу к уже присоединившимся к команде новичкам (Роберт Левандовски, Рафинья, Андреас Кристенсен, Франк Кессье).

Намерения президента «Барсы» максимально простые — извлечь выгоду здесь и сейчас. Хотя стоило бы обеспокоиться будущими перспективами.

«Почему “Барселона” всё ещё носится с Суперлигой? Да вот почему! Отчаявшийся клуб с долгами в € 1,4 млрд продаёт потоки будущих доходов, чтобы сейчас потратить деньги на игроков в надежде, что это окупится! Рискованно для такого гиганта». Гари Невилл экс-защитник «Манчестер Юнайтед»

С Невиллом сложно не согласиться. Да, нужно учесть, что Лапорта разбирается с «наследством» предшественника Хосепа Марии Бартомеу, который за свои махинации чудом избежал тюремного заключения. Жоану не позавидуешь. Он принял клуб в плачевном положении. Однако текущие действия Лапорты могут привести к ещё худшим проблемам. Нельзя бездумно продавать всё здесь и сейчас. Если через пару лет телеправа взлетят в цене (а пока они растут в цене), то часть прибыли будет уходить не в казну «Барселоны».

«Барселона» никого не продаёт, хотя это должно быть приоритетом

Андреас Кристенсен и Франк Кессье присоединились к «Барселоне» в качестве свободных агентов. Допустимая ситуация. «Баварии» отдали € 45 млн за Роберта Левандовского, «Лидсу» — € 59 млн за Рафинью. Не очень хорошо, но относительно приемлемо. Всё-таки какие-то новички команде нужны, даже с учётом плачевного финансового положения. Однако для нынешней ситуации совсем неприемлем тот факт, что сумма покупок гораздо выше суммы продаж игроков. Особенно смущает, что разрыв, скорее всего, будет нарастать.

Френки де Йонг и Мемфис Депай — два самых очевидных кандидата на уход. «Барса» вроде как хочет от них избавиться, но пока не получается. Де Йонг, кажется, совсем не желает переходить в «Манчестер Юнайтед». Вариант с «Челси» тоже завис в воздухе. Хавбек не против продолжить выступление в Каталонии, несмотря на небольшую обиду за намерение продать его. По информации AS, Хави уже пригрозил игроку снижением игрового времени и потребовал согласиться урезать зарплату в два раза. Поведение клуба в отношении Френки (и других игроков тоже) выглядит очень некрасиво. Футболистов просят ужаться, но при этом уже потратили более € 100 млн на новичков.

Депай отверг предложение «Тоттенхэма». Форварда не пугает тот факт, что он просидит весь сезон на скамейке за спиной Левандовского и Пьер-Эмерика Обамеянга. По данным Diario Sport, Мемфис согласится перейти в топ-клуб, который способен бороться за трофеи. Но пока он остаётся в «Барсе».

«Барселона» планировала выручить за-де Йонга и Депая как минимум € 100 млн. Вполне вероятно, намерение останется нереализованным. Даже если игроков удастся продать, то за меньшую сумму. Придётся снижать изначально установленный ценник на Френки (€ 80+ млн) и Мемфиса (€ 20+ млн). Другие клубы не готовы тратить на них такие деньги, особенно с учётом переборчивости футболистов. А в случае с-де Йонгом для начала вообще нужно решить вопрос с долгом перед хавбеком. «Барселона» должна ему € 20 млн: € 16 млн — зарплата, выплата которой была отсрочена из-за пандемии коронавируса, € 4 млн — бонусы. Из-за этого 25-летний футболист получил рычаги влияния на своё будущее и блокирует трансфер в «Манчестер Юнайтед».

«Де Йонгу следует рассмотреть возможность судебного иска против “Барселоны”, и все игроки должны поддержать его! То, что клуб тратит состояние на новых игроков, при этом не выплачивая полностью зарплаты тем, у кого есть контракты, — это аморально и является нарушением. FIFPro должна пустить все силы на то, чтобы прекратить подобные издевательства». Гари Невилл экс-защитник «Манчестер Юнайтед»

«Барса» должна не только-де Йонгу, но и чуть ли не каждому игроку команды. Не помогает даже тотальное урезание зарплат. Усман Дембеле продлил контракт до 2024 года, снизив «чистый» оклад на 40%. В соглашении предусмотрены хорошие бонусы, но их ещё нужно заработать. Серхи Роберто при продлении контракта на год уже значительно снизил зарплату — с € 12 млн до € 5 млн до уплаты налогов. И при этом «Барса» хочет подписать новых игроков.

Кого планирует заполучить «Барса»

Приоритетная цель в данный момент — защитник «Севильи» Жюль Кунде. За него придётся отдать как минимум € 50 млн плюс бонусы. «Барса» перебила предложение «Челси», как и ранее по Рафинье. Из-за этого лондонский клуб затаил обиду. Теперь каталонцы вряд ли договорятся с «Челси» о переходе Сесара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо. Может, это и к лучшему. Изначально было непонятно, зачем команде эти возрастные игроки, учитывая намерение Хави больше доверять молодёжи. Однако тот же «Челси» теперь не пойдёт навстречу «Барсе» по-де Йонгу.

«Барса» уже нашла альтернативу Аспиликуэте и Алонсо. Клуб хочет подписать Хави Галана («Сельта»), Пау Торреса («Вильярреал») и Иньиго Мартинеса («Атлетик»). За первого просят € 18 млн, за второго — € 40−50 млн, за третьего — € 50 млн. Пока «Барса» готова платить только за Торреса, а в переговорах по Галану и Мартинесу пытается сбить цену. При этом в команде есть Жерар Пике, Эрик Гарсия, Рональд Араухо. Поэтому возможный трансфер 31-летнего Мартинеса вызывает вопросы.

Всего на оборону «Барса» собирается потратить € 100 млн. Должно остаться ещё столько же по итогам «второго рычага» Лапорты. Их каталонцы рады отдать за полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Этот игрок очень нравится Хави, который после работы в Катаре словно забыл о слове «лимит» во время затрат. Но всё-таки Силва — слишком большая замашка для «Барсы». Нужно для начала сбросить-де Йонга, что сделать не удаётся.

Что делать клубу?

Текущая стратегия «Барсы» снова может привести к финансовому краху. Даже если «Барса» выиграет Лигу чемпионов, призовые не покроют затраты клуба на трансферы. Да и в Ла Лиге задача обойти «Реал» выглядит проблематичной. В идеале клубу стоит соблюдать баланс между тратами на новых игроков и продажами своих. Был вариант пойти по пути «Арсенала» — вкладываться в молодёжь, на несколько лет осознанно отказавшись от борьбы за большие трофеи, привести в порядок платёжный баланс. И не продавать телеправа — в будущем об этом можно сильно пожалеть. Но Лапорта хочет побед здесь и сейчас, поэтому клубу нужно решать вопрос с продажами игроков как можно скорее. Иначе можно разрушить собственное будущее и в итоге продать клуб частным инвесторам.