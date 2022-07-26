«ПСЖ» объявил о трансфере защитника «Лейпцига» Мукиеле. Контракт — до 2027-го
«ПСЖ» подтвердил трансфер французского защитника «Лейпцига».
ПСЖЛейпцигЧемпионат Франции: таблица и календарь
«ПСЖ» подтвердил трансфер французского защитника «Лейпцига».
Парижане официально сообщили о переходе 24-летнего футболиста Норди Мукиеле. Контракт с игроком подписан до 30 июня 2027 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит чуть больше 10 миллионов евро.
Мукиеле выступал за «Лейпциг» с 2018 года, перейдя в немецкую команду из французского «Монпелье». В прошлом сезоне защитник провел 28 матчей в Бундеслиге, сделав 3 голевых паса.