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19:36 (мск), источник: Sports.Ru

«ПСЖ» объявил о трансфере защитника «Лейпцига» Мукиеле. Контракт — до 2027-го

«ПСЖ» подтвердил трансфер французского защитника «Лейпцига».

ПСЖЛейпцигЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Парижане официально сообщили о переходе 24-летнего футболиста Норди Мукиеле. Контракт с игроком подписан до 30 июня 2027 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит чуть больше 10 миллионов евро.

Мукиеле выступал за «Лейпциг» с 2018 года, перейдя в немецкую команду из французского «Монпелье». В прошлом сезоне защитник провел 28 матчей в Бундеслиге, сделав 3 голевых паса.

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