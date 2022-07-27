Луис Суарес заявил, что перейдёт в «Насьональ», в котором начинал карьеру
Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и «Барселоны» Луис Суарес заявил, что продолжит карьеру в уругвайском чемпионате.
Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и «Барселоны» Луис Суарес заявил, что продолжит карьеру в уругвайском чемпионате.
Форвард перейдёт в клуб «Насьональ», в котором 16 лет назад начинал карьеру.
«Сейчас я достиг предварительного соглашения о том, чтобы присоединиться к “Насьоналю”. Я не мог отказаться от этой возможности. Надеюсь, что окончательные детали будут решены в ближайшее время, чтобы официально завершить сделку», — сказал Суарес.
Напомним, ранее Суарес выступал за такие клубы, как «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселона» и «Атлетико». За «Насьональ» Луис успел сыграть лишь в четырёх встречах на профессиональном уровне. Всего за карьеру он провёл 695 матчей, в которых отметился 436 голами и 238 результативными передачами.