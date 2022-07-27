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00:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Луис Суарес заявил, что перейдёт в «Насьональ», в котором начинал карьеру

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и «Барселоны» Луис Суарес заявил, что продолжит карьеру в уругвайском чемпионате.

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Источник: AP 2022

Форвард перейдёт в клуб «Насьональ», в котором 16 лет назад начинал карьеру.

«Сейчас я достиг предварительного соглашения о том, чтобы присоединиться к “Насьоналю”. Я не мог отказаться от этой возможности. Надеюсь, что окончательные детали будут решены в ближайшее время, чтобы официально завершить сделку», — сказал Суарес.

Напомним, ранее Суарес выступал за такие клубы, как «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселона» и «Атлетико». За «Насьональ» Луис успел сыграть лишь в четырёх встречах на профессиональном уровне. Всего за карьеру он провёл 695 матчей, в которых отметился 436 голами и 238 результативными передачами.

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