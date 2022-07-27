Луис Суарес заявил, что перейдёт в «Насьональ», в котором начинал карьеру

Форвард перейдёт в клуб «Насьональ», в котором 16 лет назад начинал карьеру.

«Сейчас я достиг предварительного соглашения о том, чтобы присоединиться к “Насьоналю”. Я не мог отказаться от этой возможности. Надеюсь, что окончательные детали будут решены в ближайшее время, чтобы официально завершить сделку», — сказал Суарес.