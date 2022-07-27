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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
00:07 (мск), источник: Sports.Ru

Мендеш попросил «Манчестер Юнайтед» продлить контракт с Роналду и отпустить его в аренду

Стали известны детали переговоров Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед».

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

26 июля португалец прибыл на базу английского клуба вместе со своим агентом Жорже Мендешем, чтобы обсудить свое будущее с руководством и главным тренером Эриком тен Хагом.

Сообщается, что Мендеш попросил «Манчестер Юнайтед» подписать новый контракт с 37-летним нападающим и отпустить Роналду в аренду, чтобы он смог выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Считается, что представитель Роналду постарается договориться о переходе футболиста в «Челси», «Баварию» или «Атлетико».

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