«Его ноги уже не те». Криштиану Роналду задумал уйти из «Манчестер Юнайтед». Где продолжит карьеру звездный португалец?

Дьявольское искушение

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» перед стартом прошлого сезона из «Ювентуса». Болельщики МЮ и нейтральные поклонники футбола были в восторге, ведь именно в составе «красных дьяволов» португалец стал великим игроком. Теперь пришел черед суперзвезды помочь родному клубу, который переживал кризис.

Первый сезон после возвращения в команду у Роналду получился смазанным. С одной стороны, форвард прилично забивал: 18 и 6 голов в чемпионате Англии и Лиге чемпионов соответственно. С другой — «Манчестер Юнайтед» провалился во всех турнирах. В АПЛ манкунианцы финишировали лишь шестыми, а из Лиги чемпионов вылетели на стадии ⅛ финала. Сезон можно было бы спасти трофеем в одном из национальных кубков, но и этого не произошло.

Роналду чередовал удачные матчи с провальными, а в прессу постоянно просачивались слухи о недовольстве португальца по самым разным поводам. Форварда не устраивали то работа тренера, то действия руководства, то игра партнеров по команде. Точкой кипения для Роналду стало то, что впервые в карьере он рискует не выступить в Лиге чемпионов, ведь МЮ не попал в заветный Топ-4 АПЛ.

Он хочет выигрывать трофеи, он привык каждый год побеждать. Теперь у него нет такой возможности, клуб даже не вышел в Лигу чемпионов. С чего бы ему быть довольным? Он не рад, что не сыграет в ЛЧ. Он наверняка даже не знает, как звучит гимн Лиги Европы! Рио Фердинанд бывший футболист "Манчестер Юнайтед"

Сообщалось также об ультиматумах, которые Роналду выставлял руководству МЮ. По версии журналистов, португалец угрожал уходом, если с поста главного тренера не уберут Ральфа Рангника и если команда не совершит несколько громких трансферов, которые ее усилят. Первый вопрос успешно решили: немецкого специалиста сменил перспективный голландец Эрик тен Хаг, а вот со вторым все сложнее.

Трансферное окно давно открыто, а ни одного громкого перехода в МЮ так и не состоялось.

Череда отказов

Первым тревожным звоночком для поклонников МЮ стал отказ Роналду от участия в предсезонном турне команды по Таиланду, однако тен Хаг поспешил всех успокоить. По словам специалиста, португалец отказался от поездки из-за семейных проблем, но в Манчестере рассчитывают на него и планируют сохранить в клубе.

Криштиану Роналду не продается. Я приходил в клуб, планируя работать с ним. И с тех пор ничего не изменилось. Я проинформирован о сложившейся ситуации. У него еще год контракта с клубом. Может ли он остаться после этого сезона? Да. Эрик тен Хаг главный тренер "МЮ"

Однако уверенности в таком развитии событий ни у кого нет: новости о возможном трансфере Роналду в тот или иной клуб появляются едва ли не каждый день. Понятно, что зарплатные ожидания португальца экстремально высоки, так что позволить себе такого футболиста могут очень немногие.

По информации испанского издания Marca, еще прошлым летом Роналду хотел перейти из «Ювентуса» не в «Манчестер Юнайтед», а в другой ставший для него родным клуб — «Реал», однако тогда мадридцы спасовали. Португалец был готов предпринять еще одну попытку вернуться этим летом, но она обречена на провал. По информации источника, сливочные решили отказаться от приобретения игроков, которые из-за чрезвычайно развитого чувства собственной важности могут навредить атмосфере в команде.

Более реальным вариантом, как это ни странно, оказался переход в стан лучших «друзей» «Реала» — в «Барселону». Агент португальца Жорже Мендеш даже вел переговоры с руководством сине-гранатовых, но те отказались от заманчивого предложения. Возможно, это связано с покупкой у «Баварии» Роберта Левандовски, который закрыл в каталонском клубе вакансию звездного возрастного центрфорварда. Сообщалось и о том, что Роналду не прочь открыть для себя новый европейский чемпионат и поиграть за мюнхенцев, однако немцы такой вариант не рассматривают. Форварда не готов пригласить и «Челси», за который Криштиану тоже готов поиграть.

Еще одним претендентом на Роналду называли ПСЖ: уточнялось, что неутомимый Мендеш пообщался по поводу возможного трансфера клиента и с парижанами. Однако и те, кажется, не собираются приглашать Роналду. На это есть как минимум две причины. Во-первых, в парижском клубе возникнет переизбыток звездных форвардов, кому-то придется полировать лавку, что испортит атмосферу в команде. Во-вторых, против приглашения Роналду выступает Лионель Месси. Разные источники сообщали, что аргентинец грозится покинуть ПСЖ, если получит португальца в одноклубники.

Логово врага

Самый реальный вариант продолжения карьеры Роналду на данный момент, если не брать МЮ, оказался весьма неожиданным и нетривиальным. В последние дни форварда сватают в мадридский «Атлетико», а девушка нападающего Джорджина Родригес даже подписалась в соцсетях на супругу главного тренера «матрасников» Диего Симеоне. Неужели стороны вот-вот ударят по рукам?

Daily Mail уточняет, что Роналду уже дал согласие на переход, а Симеоне не будет препятствовать сделке. И это несмотря на то, что несколько лет назад аргентинский специалист в интервью заявил, что скорее пригласил бы в свою команду Месси, чем Роналду. Правда, интересному трансферу могут помешать несколько обстоятельств. Во-первых, «Атлетико» — не самый богатый клуб, и для подписания Роналду мадридцам, скорее всего, нужно расстаться с кем-то из звездных футболистов. Во-вторых, от потенциального трансфера, мягко говоря, не в восторге болельщики мадридцев, ведь португалец долго играл за «Реал» — главный раздражитель для «матрасников».

Поклонники «Атлетико» в соцсетях уже запустили кампанию против трансфера Роналду.

В комментариях форварда называют эгоцентриком, который думает только о личной статистике, и грозятся бойкотировать матчи в случае перехода Криштиану. В пользе этого трансфера для клуба не уверены и специалисты. Бывший вратарь «Вест Хэма» Шака Хислоп назвал переход Роналду в «Атлетико» бессмысленным, так как португалец, по мнению экс-голкипера, совершенно не вписывается в тактические построения мадридцев.

Симеоне пришлось бы делать ради Роналду исключение при внедрении его в свою тактику, потому что его ноги уже не те. Роналду пришлось бы использовать как футболиста, который все время проводит в штрафной. Нельзя просить 37-летнего о чем-то большем. Шака Хислоп бывший вратарь "Вест Хэма"

В погоне за миллионами

Если Роналду все-таки решится покинуть «Манчестер Юнайтед» и не сможет договориться ни с одним европейским клубом, у него будет масса заманчивых с материальной точки зрения вариантов продолжения карьеры за пределами Старого Света. Британские таблоиды недавно сообщали об интересе неназванного клуба из Саудовской Аравии, который готов предложить Роналду двухлетний контракт с сумасшедшей зарплатой 125 миллионов евро за сезон. Это в четыре раза больше, чем португалец получает в МЮ сейчас! Манкунианцам саудиты предлагают компенсацию в размере 30 миллионов евро, еще 20 миллионов полагается многочисленным посредникам, которые будут задействованы в трансфере.

По словам известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцо, Роналду были бы очень рады видеть и в североамериканской Главной лиге футбола (MLS). У многих клубов там все в порядке с деньгами, плюс в США всегда очень ценили футбольных суперзвезд, карьера которых близится к логическому завершению.

Правда, суперамбициозный Роналду пока вряд ли готов признать, что находится «на пути с ярмарки».

37-летний ветеран все так же голоден до футбола, побед, трофеев и игры на самом высоком уровне. Форвард не бросил выступать даже за сборную Португалии, хотя для футболистов его статуса завершение карьеры в национальной команде в возрасте лет 33−35 считается правилом хорошего тона.