«Барселона» и «Ювентус» сыграли вничью в товарищеском матче

ТАСС, 27 июля. Испанский футбольный клуб «Барселона» в среду со счетом 2:2 сыграл вничью с итальянским «Ювентусом» в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Коттон Боул» в Далласе (штат Техас, США).

Этот матч стал для «Барселоны» третьим за время турне по США. Ранее каталонцы в контрольной встрече разгромили «Интер» из Майами со счетом 6:0, а также обыграли мадридский «Реал» (1:0). В заключительной товарищеской встрече американского тура «Барселона» 31 июля встретится с «Нью-Йорк Ред Буллс», «Ювентус» в тот же день сыграет против «Реала» в Пасадене (штат Калифорния).