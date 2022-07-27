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09:41 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» и «Ювентус» сыграли вничью в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 2:2, по два мяча забили Усман Дембеле и Мойзе Кин.

Барселона
ЮвентусТоварищеские матчи: календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 27 июля. Испанский футбольный клуб «Барселона» в среду со счетом 2:2 сыграл вничью с итальянским «Ювентусом» в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Коттон Боул» в Далласе (штат Техас, США).

В составе «Барселоны» дубль оформил Усман Дембеле (34-я и 40-я минуты). У «Ювентуса» отличился Мойзе Кин (39, 52).

Этот матч стал для «Барселоны» третьим за время турне по США. Ранее каталонцы в контрольной встрече разгромили «Интер» из Майами со счетом 6:0, а также обыграли мадридский «Реал» (1:0). В заключительной товарищеской встрече американского тура «Барселона» 31 июля встретится с «Нью-Йорк Ред Буллс», «Ювентус» в тот же день сыграет против «Реала» в Пасадене (штат Калифорния).

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