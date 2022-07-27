Голы Бензема и Азара не помогли «Реалу» обыграть «Америку»
Мадридский «Реал» сыграл вничью с мексиканской «Америкой» в товарищеском матче.
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Мадридский «Реал» сыграл вничью с мексиканской «Америкой» в товарищеском матче.
Встреча прошла на стадионе «Оракл-парк» в пригороде Сан-Франциско (Калифорния, США) и завершилась со счетом 2:2.
У «Королевского клуба» отличились Карим Бензема (22-я минута) и Эден Азар (54-я, с пенальти).
«Америка» ушла от поражения на 82-й минуте также благодаря удару с 11-метровой отметки.
Напомним, что в ночь на 24 июля (мск) «Реал» проиграл «Барселоне» — 0:1.