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09:46 (мск), источник: Sport24

Голы Бензема и Азара не помогли «Реалу» обыграть «Америку»

Мадридский «Реал» сыграл вничью с мексиканской «Америкой» в товарищеском матче.

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Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Оракл-парк» в пригороде Сан-Франциско (Калифорния, США) и завершилась со счетом 2:2.

У «Королевского клуба» отличились Карим Бензема (22-я минута) и Эден Азар (54-я, с пенальти).

«Америка» ушла от поражения на 82-й минуте также благодаря удару с 11-метровой отметки.

Напомним, что в ночь на 24 июля (мск) «Реал» проиграл «Барселоне» — 0:1.

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