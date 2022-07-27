Голы Бензема и Азара не помогли «Реалу» обыграть «Америку»

Встреча прошла на стадионе «Оракл-парк» в пригороде Сан-Франциско (Калифорния, США) и завершилась со счетом 2:2.

У «Королевского клуба» отличились Карим Бензема (22-я минута) и Эден Азар (54-я, с пенальти).

«Америка» ушла от поражения на 82-й минуте также благодаря удару с 11-метровой отметки.