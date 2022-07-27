Из Уругвая через Нидерланды до рекорда АПЛ и победы в ЛЧ. Луис Суарес вернулся в родной «Насьонал»

Суарес выступал за «Насьонал» в сезоне 2005/06, после чего перебрался в голландский «Гронинген». За первый сезон в Нидерландах 19-летний игрок забил 10 мячей и отдал шесть голевых передач, обратив на себя внимание «Аякса». Гранд голландского футбола выкупил Суареса летом 2007 г. за 8,5 млн евро. За три полных сезона в «Аяксе» уругваец вырос в одного из самых перспективных нападающих мира, забив 74 гола и отдав 46 передач за 97 игр в Эредивизи. В 2010 г. Суарес был признан игроком года в чемпионате, став лучшим бомбардиром лиги (35 голов).

Золотые медали за голландское чемпионство в сезоне 2010/11 Луис получил уже в «Ливерпуле» — в январе 2011 г. клуб заплатил за Суареса 26,5 млн евро. В Английской премьер-лиге (АПЛ) уругваец продолжил забивать и раздавать голевые передачи. 23+11 в первом сезоне, 31+17 за второй год — после Суареса к таким показателям в «Ливерпуле» смог приблизиться только Мохамед Салах. Только египтянин побил рекорд АПЛ по голам за сезон (31), который установил Суарес. Это случилось в сезоне 2017/18, когда Салах отличился 32 раза за 36 игр.

Высокая результативность и умение не только реализовывать, но и создавать моменты для партнеров, убедили «Барселону» заплатить за уругвайца 81 млн евро в 2014 г.

За шесть сезонов эта инвестиция окупилась сполна: Суарес сходу влился в команду и составил легендарное атакующее трио вместе с Лионелем Месси и Неймаром. Уже в первый год нападающие привели «Барсу» к треблу: победе в чемпионате, Кубке Испании и Лиге чемпионов. В следующем сезоне — 2016/17 — Суарес проявил себя как яркий бомбардир, забив 40 мячей в Ла Лиге и выиграв «Золотую бутсу». Уругваец стал первым, кому удалось опередить Криштиану Роналду и Лионеля Месси в гонке за звание лучшего бомбардира.

После грандиозного сезона результативность Суареса в «Барсе» постепенно начала снижаться, но не опускалась ниже 16 голов. Летом 2019 г. выяснилось, что клуб не заинтересован в продлении контракта с Луисом — уругваец со слезами на глазах покидал «Барсу», приняв предложение мадридского «Атлетико».

«Ты заслужил соответствующего прощания — как с одним из самых важных игроков в истории клуба. Как с кем-то, кто достиг великих побед с командой и на индивидуальном уровне. Ты не заслужил того, чтобы быть выкинутым так, как это сделали они», — прокомментировал уход партнера Месси.

Суарес не скрывал желания доказать, что «Барса» поступила с ним несправедливо — в дебютный сезон с «Атлетико» Луис забил 21 мяч и выиграл чемпионат Испании. Но перенести хорошую форму на следующий год Суаресу не удалось — после конфликта с главным тренером клуба Диего Симеоне уругваец постепенно выбыл из стартового состава и показал худшую результативность за 11 лет, забив только 11 мячей.