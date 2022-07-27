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15:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Неймар предстанет перед судом по делу о переходе в «Барселону»

Бразильский футболист французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар в октябре должен предстать перед судом по обвинению в нарушениях при переходе в «Барселону», сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в суде.

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Источник: Reuters

Сообщается, что процесс пройдет 17—31 октября.

В ноябре 2016 года Национальный суд Испании начал пересмотр дела о мошенничестве при оформлении перехода Неймара в «Барселону» в 2013 году, которое ранее было закрыто за отсутствием состава преступления. В мае 2017-го стало известно, что в Испании начался новый судебный процесс против Неймара, его родителей, президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу, бывшего президента клуба Сандро Росселя, самой «Барселоны» и «Сантоса».

Жалобу на пересмотр дела подала бразильская инвестиционная компания DIS, которая претендовала на 40% от суммы трансфера Неймара, но заявила, что получила куда меньший процент, так как большая часть суммы сделки была скрыта. По официальной информации, трансфер Неймара в 2013 году обошелся каталонскому клубу в 57,1 миллиона евро, из которых 17,1 млн достались «Сантосу», а остальные 40 млн — компании родителей Неймара. Реальная стоимость перехода футболиста могла составлять до 83 миллионов евро.

Обвинение потребовало двухлетнего тюремного заключения для Неймара, но он настаивал на том, что был сосредоточен только на футболе и слепо доверял своему отцу, который является его агентом.

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