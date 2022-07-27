Неймар предстанет перед судом по делу о переходе в «Барселону»

Сообщается, что процесс пройдет 17—31 октября .

В ноябре 2016 года Национальный суд Испании начал пересмотр дела о мошенничестве при оформлении перехода Неймара в «Барселону» в 2013 году, которое ранее было закрыто за отсутствием состава преступления. В мае 2017-го стало известно, что в Испании начался новый судебный процесс против Неймара, его родителей, президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу, бывшего президента клуба Сандро Росселя, самой «Барселоны» и «Сантоса».

Жалобу на пересмотр дела подала бразильская инвестиционная компания DIS, которая претендовала на 40% от суммы трансфера Неймара, но заявила, что получила куда меньший процент, так как большая часть суммы сделки была скрыта. По официальной информации, трансфер Неймара в 2013 году обошелся каталонскому клубу в 57,1 миллиона евро, из которых 17,1 млн достались «Сантосу», а остальные 40 млн — компании родителей Неймара. Реальная стоимость перехода футболиста могла составлять до 83 миллионов евро.