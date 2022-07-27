Кокорин не получил вызов на международное турне «Фиорентины»

Сборы должны пройти в Австрии и Испании. Российского форварда нет в списке 29 вызванных игроков.

На прошлой неделе Кокорин прибыл в расположение «Фиорентины», когда команда находилась на сборе в спортивном центре «Бенатти» в коммуне Моэна (Италия). Кокорин провел тренировку на вспомогательном поле. После этого россиянин фотографировался с болельщиками и раздавал автографы. В июле Кокорин пропустил часть сборов из-за перенесенного коронавируса.