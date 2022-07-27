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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
14:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кокорин не получил вызов на международное турне «Фиорентины»

Российский футболист Александр Кокорин не получил вызов для участия в предсезонных сборах «Фиорентины» в рамках международного турне, сообщается на сайте итальянского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Сборы должны пройти в Австрии и Испании. Российского форварда нет в списке 29 вызванных игроков.

На прошлой неделе Кокорин прибыл в расположение «Фиорентины», когда команда находилась на сборе в спортивном центре «Бенатти» в коммуне Моэна (Италия). Кокорин провел тренировку на вспомогательном поле. После этого россиянин фотографировался с болельщиками и раздавал автографы. В июле Кокорин пропустил часть сборов из-за перенесенного коронавируса.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака». Контракт 31-летнего игрока с клубом рассчитан до 2024 года. В прошедшем сезоне он провел шесть матчей в чемпионате Италии, при этом ни разу не выходил в стартовом составе.

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