Зарплата Кунде в «Барселоне» — 6 млн евро после налогов, контракт — до 2027-го. Трансфер за 50+10 млн с «Севильей» согласован

По информации Mundo Deportivo, французу, покидающему «Севилью», будут выплачивать 6 млн евро в год после уплаты налогов. Контракт рассчитан на пять сезонов.

Команды уже согласовали все аспекты трансфера, остается лишь подписать документы, что и должно произойти в ближайшие часы. Сделка оценивается в 50 млн евро плюс еще 10 млн в качестве бонусов. По сведениям Diario Sport, добиться выплаты 5 миллионов из этой дополнительной суммы будет несложно.