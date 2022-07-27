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20:52 (мск), источник: Sports.Ru

Зарплата Кунде в «Барселоне» — 6 млн евро после налогов, контракт — до 2027-го. Трансфер за 50+10 млн с «Севильей» согласован

Стало известно, сколько в «Барселоне» будет получать защитник Жюль Кунде.

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Источник: AFP 2022

По информации Mundo Deportivo, французу, покидающему «Севилью», будут выплачивать 6 млн евро в год после уплаты налогов. Контракт рассчитан на пять сезонов.

Команды уже согласовали все аспекты трансфера, остается лишь подписать документы, что и должно произойти в ближайшие часы. Сделка оценивается в 50 млн евро плюс еще 10 млн в качестве бонусов. По сведениям Diario Sport, добиться выплаты 5 миллионов из этой дополнительной суммы будет несложно.

Далее «Барселона» переключится на приобретение защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты.

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