Избавится ли «Фиорентина» от Кокорина? Он пропускает сборы и просит 3,6 миллиона за разрыв контракта

Кокорин готов уйти из « Фиорентины » за полную неустойку. Клуб не взял его на сборы.

Александр Кокорин может уйти из «Фиорентины». По данным Firenze Viola, итальянский клуб рассчитывает досрочно расторгнуть контракт с нападающим и уже ведет переговоры.

По данным издания, Кокорин готов пойти на разрыв соглашения, но только в случае полной выплаты неустойки по оставшемуся контракту, который действует до июня 2024 года. Речь идет о 3,6 миллиона евро — даже по меркам серии А это очень внушительная сумма.

В среду «Фиорентина» опубликовала список игроков, которые отправятся на сборы в Австрию и Испанию. Кокорин в нем отсутствует.

«Сказали тренироваться тут [индивидуально], потому что я пропустил много и пока не готов работать со всеми. У меня все хорошо. Новости о расторжении контракта в российских СМИ? Я всегда это только в прессе вижу», — сказал Кокорин в интервью «Р-Спорт».

На первый сбор Кокорин тоже не попал — приехал только под конец тренировок. Возможно, на поздний приезд повлияла болезнь — после отпуска на Мальдивах Александр заболел коронавирусом и из-за этого не был готов к нагрузкам. По данным итальянских СМИ, всего в «Фиорентине» выявили четыре положительных теста на ковид.

Еще недавно Кокорин не собирался уходить из « Фиорентины » и хотел пробиться в состав

В мае агент Кокорина Тимофей Бердышев так описывал планы нападающего: «Будем сильно надеяться, что в следующем сезоне ситуация изменится в лучшую сторону. Кокорин планирует остаться в Италии на следующий сезон и пробовать добиться больше игрового времени».

А у «Фиорентины», судя по всему, особых планов на Кокорина нет: зимой клуб подписал форварда Артура Кабраля из «Базеля» за 14 миллионов евро, из аренды вернулся ивуарийский нападающий Кристиан Куаме, а Лука Йович летом бесплатно достался «фиалкам» после ухода из «Реала». Все три форварда отправились на сборы, которые пропустит Кокорин. Очевидно, что тренеру Винченцо Итальяно нет смысла ждать россиянина, когда у него в распоряжении есть три классных нападающих.

Отчасти поэтому в «Фиорентине» начали публично говорить о возможном уходе Александра: «Если мы расторгнем контракт, то сделаем это совместно, потому что Кокорин вел себя хорошо. На парня есть спрос в России», — уверял спортивный директор клуба Даниэле Праде перед стартом летних сборов.

Куда может уйти Кокорин , если покинет « Фиорентину »?

В России Кокориным интересуются не так много клубов. По данным РБК, игрок общался на тему перехода с представителями «Торпедо». 31-летнему форварду предлагали контракт по схеме «1+1» и зарплату сильно меньше миллиона евро, что вряд ли устроит футболиста.

Оклад — ключевая проблема для клубов, которые захотят подписать нападающего. Кокорин в «Фиорентине» получает около 1,8 миллиона евро в год — такие суммы в РПЛ могут позволить лишь несколько команд. И даже если Кокорин пойдет на двукратное понижение, это не сильно расширит список клубов.

Например, Сергей Юран в открытую заявлял, что переход Кокорина в «Химки» точно не случится, так как клуб «делает ставку на игроков, которые хотят заявить о себе». В «Нижнем Новгороде» тоже исключили шансы подписания игрока. Поэтому очевидных вариантов в РПЛ у нападающего на сегодня просто нет.

Понятно, почему нападающий хочет остаться в «Фиорентине» — кажется, в случае разрыва контракта ему просто некуда идти. А если и получится найти команду, то потери в деньгах точно не избежать.

Уже полтора года Кокорин толком не играет за клуб (216 минут на поле без результативных действий), который пока не принимает решительных действий для разрыва контракта. Если и этим летом Александр удержится в «Фиорентине», это станет огромной удачей.