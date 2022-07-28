Гол Головина не спас «Монако» от поражения в матче с «Саутгемптоном»
Состоялся товарищеский матч, в котором «Саутгемптон» обыграл «Монако» со счетом 3:1.
Монако
СаутгемптонТоварищеские матчи: календарь
Состоялся товарищеский матч, в котором «Саутгемптон» обыграл «Монако» со счетом 3:1.
В составе монегасков единственный гол забил российский полузащитник Александр Головин, который вывел свою команду вперед на 39-й минуте. За «Саутгемптон» дубль оформил Адам Армстронг, еще один мяч на счету Джеймса Уорд-Проуза.
Следующим матчем для «Монако» станет квалификация Лиги чемпионов против ПСВ (2 августа).