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13:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший вратарь сборной Германии напал на участок соседа с бензопилой

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывший вратарь английского «Арсенала» и сборной Германии по футболу Йенс Леманн повздорил с соседом и повредил его гараж, сообщает Bild.

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Источник: AFP 2022

Леманн владеет недвижимостью у озера Штарнбергер-Зе в Швейцарии и конфликтует со своим соседом из-за гаража, который, по мнению экс-футболиста, частично находится на его территории. Недавно немец проник на соседский участок, перерезал провода камеры и бензопилой повредил основания крыши гаража.

Несмотря на повреждения, камера зафиксировала действия Леманна. Устройство продолжило работу от аккумулятора. Соседи бывшего футболиста обратились в полицию. Сумма ущерба оценивается в несколько сотен евро. Правоохранительные органы также будут выяснять, не причастен ли немец к более ранним повреждениям гаража.

Леманн в бытность игроком выступал за немецкие «Шальке», дортмундскую «Боруссию» и «Штутгарт», итальянский «Милан», «Арсенал». На счету голкипера 61 матч за сборную Германии. После завершения карьеры Леманн работал в тренерском штабе «канониров».

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