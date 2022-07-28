Бывший вратарь сборной Германии напал на участок соседа с бензопилой

Леманн владеет недвижимостью у озера Штарнбергер-Зе в Швейцарии и конфликтует со своим соседом из-за гаража, который, по мнению экс-футболиста, частично находится на его территории. Недавно немец проник на соседский участок, перерезал провода камеры и бензопилой повредил основания крыши гаража.

Несмотря на повреждения, камера зафиксировала действия Леманна. Устройство продолжило работу от аккумулятора. Соседи бывшего футболиста обратились в полицию. Сумма ущерба оценивается в несколько сотен евро. Правоохранительные органы также будут выяснять, не причастен ли немец к более ранним повреждениям гаража.