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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
20:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Штрафы от Джеррарда — жесть. Проблемы будут даже из-за шлёпанцев и тортика!

Полный список безумных правил.

Астон ВиллаЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Перед стартом сезона-2022/2023 главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард ввёл в команде жёсткие штрафы. Например, если игрок в свой день рождения не принёс торт, то он должен будет заплатить £ 50. Так выглядит весь список из 20 нарушений по данным Marca.

  • Опоздание на тренировку — £ 500
  • Забыл GPS-датчик на тренировку — £ 100
  • Позже вышел на тренировку — £ 200 за минуту
  • Опоздал на командную встречу, прогулку или собрание в день матча — £ 1000
  • Опоздал на встречу с тренером — £ 200 за минуту
  • Опоздал на командную встречу — £ 200 за минуту
  • Неправильный наряд в день матча (нужно носить спортивный костюм и поло, никаких шорт) — £ 100 за каждый предмет одежды
  • Оставил тарелки, чашки за обеденным столом — £ 100 за каждую посуду
  • Оставил форму на поле после тренировки — £ 100 за каждую вещь
  • Неправильно припарковал автомобиль — £ 100
  • Опоздал на коммерческие мероприятия — £ 250
  • Забыл торт на день рождения — £ 50 за каждый день
  • Пошёл в душ без шлёпанцев — £ 100
  • Не сообщил доктору о травме или болезни до 10:00 — £ 200
  • Опоздал на восстановительные процедуры — £ 200
  • Оставил где попало снюс (жевательный табак) — £ 200
  • Забыл леггинсы для восстановления — £ 50
  • Получил карточку за ругательства — £ 200.

Ещё два пункта выделены жирным:

  • удалённый с поля игрок должен отвести команду на обед в течение четырёх недель после красной карточки;.
  • худший игрок проигравшей команды в двустороннем матче (определяется голосованием победившей команды) должен носить свитер с надписью «Я был худшим на тренировке» на разминке в течение следующей недели.

Штрафы за опоздание на тренировку есть у многих тренеров (например, каждая минута промедления стоила € 100 игрокам «Спартака» при Доменико Тедеско), но ношение свитера с надписью «Я был худшим на тренировке» — новшество. Длинный список нарушений Стивен Джеррард смягчил лояльной ценой штрафа. Когда Фрэнк Лэмпард возглавлял «Челси», то опоздание на разминку у него стоило £ 1000, а на тренировку — £ 20 000. Несвоевременное предупреждение о болезни — £ 10 000. Кроме того, если штрафы не выплачивались в течение двух недель, то сумма удваивалась.

В Англии система штрафов сильно распространена. Бывший главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч наказывал игроков, если те не приносили сладости в свой день рождения. А Хосеп Гвардиола взимал штраф за использование мобильного телефона во время тактических занятий и общекомандных собраний, но разрешил пользоваться гаджетами в раздевалке.

Российские тренеры тоже вводили в своих командах штрафы. Сергей Семак, когда работал в «Уфе», наказывал за мат на тренировке, а Леонид Слуцкий перенял из Англии наказания за симуляции: «Из Англии я взял следующее: ввёл штраф за то, что футболист валяется на поле во время тренировки и просит доктора. Если он после оказания помощи способен продолжить занятие, то должен быть оштрафован. Они же могут не валяться, не страдать и не скулить, а по-мужски тренироваться. Ведь они же из той же плоти и крови, что и англичане. Очень эффективный метод — теперь никто не валяется».

Павел Прохоров

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