Штрафы от Джеррарда — жесть. Проблемы будут даже из-за шлёпанцев и тортика!
Полный список безумных правил.
Полный список безумных правил.
Перед стартом сезона-2022/2023 главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард ввёл в команде жёсткие штрафы. Например, если игрок в свой день рождения не принёс торт, то он должен будет заплатить £ 50. Так выглядит весь список из 20 нарушений по данным Marca.
Ещё два пункта выделены жирным:
Штрафы за опоздание на тренировку есть у многих тренеров (например, каждая минута промедления стоила € 100 игрокам «Спартака» при Доменико Тедеско), но ношение свитера с надписью «Я был худшим на тренировке» — новшество. Длинный список нарушений Стивен Джеррард смягчил лояльной ценой штрафа. Когда Фрэнк Лэмпард возглавлял «Челси», то опоздание на разминку у него стоило £ 1000, а на тренировку — £ 20 000. Несвоевременное предупреждение о болезни — £ 10 000. Кроме того, если штрафы не выплачивались в течение двух недель, то сумма удваивалась.
В Англии система штрафов сильно распространена. Бывший главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч наказывал игроков, если те не приносили сладости в свой день рождения. А Хосеп Гвардиола взимал штраф за использование мобильного телефона во время тактических занятий и общекомандных собраний, но разрешил пользоваться гаджетами в раздевалке.
Российские тренеры тоже вводили в своих командах штрафы. Сергей Семак, когда работал в «Уфе», наказывал за мат на тренировке, а Леонид Слуцкий перенял из Англии наказания за симуляции: «Из Англии я взял следующее: ввёл штраф за то, что футболист валяется на поле во время тренировки и просит доктора. Если он после оказания помощи способен продолжить занятие, то должен быть оштрафован. Они же могут не валяться, не страдать и не скулить, а по-мужски тренироваться. Ведь они же из той же плоти и крови, что и англичане. Очень эффективный метод — теперь никто не валяется».
Павел Прохоров