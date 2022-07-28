«Барселона» объявила о трансфере Кунде из «Севильи»
Защитник Жюль Кунде перешел в «Барселону» из «Севильи».
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Защитник Жюль Кунде перешел в «Барселону» из «Севильи».
Каталонцы официально объявили о договоренности о трансфере 23-летнего игрока. Переход будет завершен после прохождения медосмотра и подписания контракта.
Сообщалось, что за футболиста сборной Франции «блауграна» гарантированно заплатит 50 млн евро, еще 5 млн «Севилья» может получить в виде бонусов.
Была информация, что Кунде будут выплачивать 6 млн евро в год после уплаты налогов, а контракт будет рассчитан на пять сезонов.