«Барселона» объявила о трансфере Кунде из «Севильи»

Каталонцы официально объявили о договоренности о трансфере 23-летнего игрока. Переход будет завершен после прохождения медосмотра и подписания контракта.

Сообщалось, что за футболиста сборной Франции «блауграна» гарантированно заплатит 50 млн евро, еще 5 млн «Севилья» может получить в виде бонусов.