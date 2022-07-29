У Роналду появился ещё один вариант побега из «МЮ». Но его репутация стремительно рушится

Пару дней назад Криштиану Роналду приехал на базу «Манчестер Юнайтед». Ожидалось, что будет решён вопрос с будущим игрока. Не сложилось. Похоже, разногласия между сторонами стали ещё сильнее.

Роналду твёрд в намерении покинуть «Манчестер Юнайтед». По данным Daily Mail, португалец сообщил руководству «МЮ», что хочет расторгнуть контракт, чтобы бесплатно перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Клуб не планирует отпускать его. Главный тренер Эрик тен Хаг утверждает, что всё ещё рассчитывает на игрока. К тому же запросов от других команд, заинтересованных в Криштиану, не поступало.

Сообщается, что Роналду намерен вести себя профессионально. Криштиану прошёл медосмотр и поучаствовал в тренировке «Манчестер Юнайтед», а затем посмотрел товарищескую игру команды с «Рексемом» (4:1), которая проходила в закрытом режиме. Роналду поддерживал форму самостоятельно, но не адаптировался к стилю команды при тен Хаге, а потому его будут постепенно встраивать в игру. Если, конечно, он не найдёт новый клуб. Хотя верится в это с трудом.

Жорже Мендеш ещё раз пробует пристроить Роналду в «Челси», «Баварию» или «Атлетико»

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что агент Жорже Мендеш в очередной раз пробует пролоббировать переход Криштиану в «Челси», «Баварию» или «Атлетико». Настойчивости Мендеша можно только позавидовать, но к успеху его попытки не приводят.

Криштиану больше всего хочет в «Баварию», но немецкий клуб многократно давал понять, что не приобретёт его. Генеральный директор мюнхенцев Оливер Кан был вынужден говорить об этом трижды, спортивный директор Хасан Салихамиджич — дважды, главный тренер Юлиан Нагельсман пока ограничился одним опровержением интереса к португальцу.

«Атлетико» — второй приоритет Криштиану, который ради игры в ЛЧ готов забыть своё прошлое в «Реале» и перейти в стан принципиального соперника «сливочных». Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне вроде как заинтересован в Роналду, но трансфер нельзя осуществить по финансовым причинам.

Как пишет The Athletic, для подписания новых игроков мадридскому клубу необходимо продать кого-то и выручить от потенциальных сделок € 40 млн. «Атлетико» не удаётся расстаться с Альваро Моратой и Саулем, которые занимают около € 20 млн в зарплатной ведомости. В связи с этими обстоятельствами переход Роналду крайне маловероятен.

«Я не знаю, кто выдумал эту историю о Криштиану и “Атлетико”. Практически невозможно, чтобы он перешёл», — заявил президент клуба Энрике Сересо.

Ситуацию усугубляет тот факт, что фанаты «Атлетико» категорически против перехода Роналду. Во время товарищеской игры мадридцев с «Нумансией» (0:4) болельщики вывесили баннер с текстом «КР7 здесь не рады». Было и множество более жёстких комментариев в Сети. Поклонники «Реала» тоже ополчились против португальца за саму идею перехода в «Атлетико». Вот так одним махом Криштиану настроил против себя обе части футбольного Мадрида.

Вариант с «Челси» тоже недееспособен. Во-первых, «МЮ» не хочет продавать Роналду в другой клуб АПЛ. Во-вторых, главный тренер «Челси» Томас Тухель отверг идею трансфера Роналду 10−15 дней назад. По данным Романо, Тухель изначально не горел желанием видеть португальца в своей команде. Его мнение вряд ли изменится. Немец дал волю эмоциям после разгромного поражения от «Арсенала» (0:4) в товарищеском матче. Тухель считает нынешний состав неконкурентоспособным. Добавление в него 37-летнего Роналду, под которого нужно перестраивать всю командную концепцию, лишь усугубит положение.

«Наполи» — новый вариант для Роналду. Но такой же нереалистичный, как и предыдущие

Мендеш предложил «Наполи» арендовать Криштиану на сезон, утверждает As. Итальянцев привлекает возможный переход Роналду, однако финансовая ситуация не позволяет клубу рассчитывать на крупные трансферы. Агент запросил для Криштиану зарплату в размере € 8 млн в год, но «Наполи» не может столько платить. Отмечается, что организовать переход форварда в итальянский клуб будет практически невозможно.

Вариант с «Наполи» — совсем отчаянная попытка трудоустроить Криштиану. Мендеш, по данным СМИ, попросил «Манчестер Юнайтед» подписать новый контракт с 37-летним нападающим и отпустить его в аренду, чтобы он смог выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Но для «МЮ» это абсолютно невыгодный вариант. Через год Криштиану станет старше, больше регрессирует в игровом плане, но его огромная зарплата (более € 20 млн) будет висеть в платёжке. И какие гарантии, что Роналду не потребует продать его в клуб Лиги чемпионов? Нет большой уверенности в том, что «МЮ» сможет закончить сезон в топ-4 АПЛ и вернётся в сильнейший еврокубковый турнир. И тогда позиция португальца останется неизменной.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» просто хочет, чтобы Криштиану выполнял свои контрактные обязательства. Эрик тен Хаг проявляет огромную выдержку, ведёт себя максимально корректно. Но и его терпение не может быть вечным. Sky Sports сообщает, что боссы клуба и тен Хаг уже заметно больше склоняются к тому, чтобы разорвать отношения с Роналду, чтобы избежать дисгармонии и разрушения микроклимата в коллективе.

Роналду проявляет изрядный эгоизм. Его волнует только личная статистика

Ради чего Криштиану затеял всю эту сагу? Если говорить максимально просто — чтобы забить 5−7 голов (или около 10) в следующем сезоне Лиги чемпионов и упрочить свой статус лучшего бомбардира в истории турнира.

Сейчас у Роналду 140 голов в ЛЧ. Лионель Месси идёт на втором месте со 125 забитыми мячами. Выступающий за «ПСЖ» Лео вряд ли догонит Криштиану в предстоящем сезоне, но разницу немного сократит. К тому же Месси на два года моложе. Потенциально у аргентинца есть неплохие шансы обойти Роналду. Так что даже один сезон без ЛЧ португалец действительно воспринимает как катастрофу для своего наследия.

Вероятно, Криштиану держит в уме и более далёкое будущее. Ещё непонятно, какими темпами будут колотить голы молодые звёзды Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Через 10−15 лет эти парни вполне могут замахнуться на рекорд, особенно если Роналду позволит себя хотя бы год простоя.

Португалец мечтает, чтобы «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт прямо сейчас. Или же продлил его на год, но отдал в аренду. При этом заявляет о желании проявлять профессионализм, что никак не стыкуется с его текущими действиями. Хотя мог бы потерпеть годичное выступление в Лиге Европы, отработать свой контракт до конца и попытаться помочь клубу вернуться в ЛЧ. Кажется, это куда лучше отразилось бы на его наследии, чем увеличение цифры голов в лучшем турнире Европы.

Но Роналду, кажется, совершенно не волнуют интересы команды, где он сделал себе имя. Не смущает португальца и тот факт, что его репутация стремительно рушится. Даже если он в конечном счёте продавит уход из «МЮ», то очень немногие клубы ЛЧ захотят с ним связываться. Кому нужен возрастной и уже регрессирующий футболист (пусть и легендарный), ставящий личные интересы выше командных, который при первых трудностях бежит с корабля? Поведение Роналду при лоббировании ухода из «Ювентуса» в прошлом году нельзя назвать корректным. Однако нынешняя ситуация в «МЮ» на порядок хуже. Даже некоторые самые преданные представители фан-базы игрока перестали одобрять его поведение.