Кунде — крупнейшая продажа «Севильи», Алвес и Лангле — в топ-3. Все переходили в «Барселону»
Продажа защитника Жюля Кунде принесла «Севилье» рекордную в ее истории выручку.
Севилья
БарселонаЧемпионат Франции: таблица и календарь
Продажа защитника Жюля Кунде принесла «Севилье» рекордную в ее истории выручку.
Прежде самый дорогой исходящий трансфер «Севильи» был связан с защитником Дани Алвесом: он ушел в «Барселону» за 40 млн евро в 2008 году.
Тройку лидеров по этому показателю замыкает еще один футболист, присоединившийся к «блаугране», — защитник Клеман Лангле. В 2018 году его переход принес «Севилье» 35 млн евро.
Зарплата Кунде в «Барселоне» — 6 млн евро после налогов, контракт — до 2027-го. Трансфер за 50+10 млн с «Севильей» согласован.