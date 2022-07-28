Кунде — крупнейшая продажа «Севильи», Алвес и Лангле — в топ-3. Все переходили в «Барселону»

Прежде самый дорогой исходящий трансфер «Севильи» был связан с защитником Дани Алвесом: он ушел в «Барселону» за 40 млн евро в 2008 году.

Тройку лидеров по этому показателю замыкает еще один футболист, присоединившийся к «блаугране», — защитник Клеман Лангле. В 2018 году его переход принес «Севилье» 35 млн евро.