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00:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Ещё один россиянин уехал в Европу! Оздоев сделал то, чего пока не смог Дзюба

Магомеда будет тренировать сам Пирло.

Зенит
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У России появился ещё один футболист, играющий за границей! Магомед Оздоев летом покинул «Зенит» и отправился искать новый клуб. Казалось, что ещё не пожилой по футбольным меркам (29 лет) полузащитник, недавно игравший в сборной России, — отличная цель для команд РПЛ. Но Оздоев настаивал, что его цель — покинуть родину ради нового опыта. Вот что Магомед недавно сказал журналисту Ивану Карпову:

 — Сейчас приоритет — переход в европейский клуб. Есть предложения и разговоры, которые я веду без каких-либо посредников и агентов. Потому что клубы понимают и звонят напрямую, где я уже обсуждаю с ними кое-какие детали сам. Есть предложения от определённых заграничных клубов, из Турции и Европы.

И вот, спустя неделю после интервью, Оздоев обрёл новую команду.

Где теперь будет играть Оздоев? Его будет тренировать сам Пирло!

Вечером издание Sport24 шарахнуло инсайдом: Магомед всё-таки уехал в Турцию и стал футболистом «Фатих Карагюмрюк». «Чемпионат» связался с владельцем клуба Сулейманом Хурмой, и тот подтвердил переход. А заодно поделился подробностями: контракт с россиянином уже подписан и рассчитан на два года.

Источник: Чемпионат.com

Если вы не интересуетесь турецким футболом, то наверняка немного знаете о «Фатих Карагюмрюк». А это весьма интересный клуб. В Суперлигу он вышел два года назад и сразу же закрепился — в обоих сезонах в элите команда занимала восьмое место.

Сейчас «Фатих Карагюмрюк» строит амбициозный проект. Чтобы в этом удостовериться, достаточно одного факта: летом главным тренером этой команды стал Андреа Пирло. Легендарный футболист пока не добился успеха в новой роли, и его дебютная работа в «Ювентусе» привела к спорным результатам. Но факт остаётся фактом: чемпиона мира заманили в Турцию.

Тезис об амбициях «Фатих Карагюмрюк» подтверждает и сам Пирло. Вот что сказал итальянец после неожиданного назначения:

— Для меня важно начать всё сначала после годичного перерыва. У меня было много бесед с другими командами — как в Италии, так и за рубежом — но, услышав об амбициях «Фатих Карагюмрюк», я убедился, что должен приехать сюда и возглавить эту команду. У клуба такие же планы, как и у меня.

А ещё у «Фатих Карагюмрюк» любопытный состав. Как минимум трёх футболистов вы знаете точно. Двое — Джанер Эркин и Ахмед Муса — выступали за ЦСКА, а Фабио Борини покатался по Европе и засветился в таких клубах, как «Челси», «Ливерпуль» и «Милан».

Оздоев сделал то, чего не смог Дзюба. Параллели очевидны

Действительно очень похожие истории. И Оздоев, и Дзюба играли за «Зенит» и ушли по истечении контрактов. Оба настроились на отъезд из России и вели переговоры в Турции. Причём общались с клубами одинаково — без агентов.

Теперь пути Оздоева и Дзюбы разошлись. Первый добился, чего хотел, и будет играть за границей. А второй по-прежнему без команды и тренируется с «Рубином», вылетевшим в Первую лигу по итогам прошлого сезона. Может, Артёму стоит взять пару советов у бывшего одноклубника?

Михаил Рождественский

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