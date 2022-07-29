Лапорта: Сделаю все возможное, чтобы Месси завершил карьеру в «Барселоне»

— Я знаю Месси с тех пор, как он был ребенком, я люблю Лео. Чувствую моральный долг перед лучшим игроком в истории. Я сделаю все возможное, чтобы у Месси было лучшее завершение карьеры в «Барселоне». Я хотел бы это сделать. Это будет непросто, но я думаю, что при правильной стратегии мы сможем это сделать. Мы сделаем все возможное, чтобы Месси завершил карьеру в «Барселоне», — приводит слова Лапорта Reuters со ссылкой на CBS Sports.