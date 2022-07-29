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20:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лапорта: Сделаю все возможное, чтобы Месси завершил карьеру в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что сделает все возможное, чтобы бывший форвард каталонской команды Лионель Месси завершил карьеру в испанском клубе.

ПСЖ
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Источник: AFP 2022

— Я знаю Месси с тех пор, как он был ребенком, я люблю Лео. Чувствую моральный долг перед лучшим игроком в истории. Я сделаю все возможное, чтобы у Месси было лучшее завершение карьеры в «Барселоне». Я хотел бы это сделать. Это будет непросто, но я думаю, что при правильной стратегии мы сможем это сделать. Мы сделаем все возможное, чтобы Месси завершил карьеру в «Барселоне», — приводит слова Лапорта Reuters со ссылкой на CBS Sports.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года, после того как его контракт с «Барселоной» завершился. Каталонский клуб из-за финансовых проблем не смог продлить соглашение с 34-летним аргентинцем.

В минувшем сезоне Месси провел 34 матча за французский клуб во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 12 результативных передач.

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