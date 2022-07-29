Роналду пропустит товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» против «Атлетико»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит товарищеский матч против «Атлетико».
Манчестер Юнайтед
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит товарищеский матч против «Атлетико».
Как сообщает The Telegraph, 37-летний португальский футболист не полетит в Осло вместе с командой, которая проведет в столице Норвегии товарищеский матч против испанцев.
Уточняется, что Роналду пока не набрал должную форму, поэтому тренерский штаб решил не выпускать игрока на поле.
Ранее ходили слухи, что Роналду близок к переходу в «Атлетико».