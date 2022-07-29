Роналду пропустит товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» против «Атлетико»

Как сообщает The Telegraph, 37-летний португальский футболист не полетит в Осло вместе с командой, которая проведет в столице Норвегии товарищеский матч против испанцев.

Уточняется, что Роналду пока не набрал должную форму, поэтому тренерский штаб решил не выпускать игрока на поле.