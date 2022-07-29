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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
19:43 (мск), источник: Sport24

Роналду пропустит товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» против «Атлетико»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит товарищеский матч против «Атлетико».

Манчестер Юнайтед
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Источник: AP 2022

Как сообщает The Telegraph, 37-летний португальский футболист не полетит в Осло вместе с командой, которая проведет в столице Норвегии товарищеский матч против испанцев.

Уточняется, что Роналду пока не набрал должную форму, поэтому тренерский штаб решил не выпускать игрока на поле.

Ранее ходили слухи, что Роналду близок к переходу в «Атлетико».

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