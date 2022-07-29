Зоозащитники призвали «Бенфику» прекратить использовать орлов на матчах

«Поскольку орлы, одиночные животные, не заслуживают стрессовой и шумной обстановки на стадионе, PETA направила письмо с просьбой к футбольному клубу “Бенфика” убрать Виториа, Глориозу и других живых орлов-талисманов в заповедник, предложив при этом купить костюм орла для человеческого талисмана, который сможет занять их место», — говорится в заявление.