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22:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зоозащитники призвали «Бенфику» прекратить использовать орлов на матчах

Организация «Люди за этичное обращение с животными» обратилась к «Бенфике» с просьбой прекратить использовать орлов на домашних матчах команды, сообщает сайт организации PETA.

Бенфика
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Источник: AP 2022

«Поскольку орлы, одиночные животные, не заслуживают стрессовой и шумной обстановки на стадионе, PETA направила письмо с просьбой к футбольному клубу “Бенфика” убрать Виториа, Глориозу и других живых орлов-талисманов в заповедник, предложив при этом купить костюм орла для человеческого талисмана, который сможет занять их место», — говорится в заявление.

Витория, лысый орел, является главным талисманом «Бенфики», и перед каждым матчем на «Эштадиу да Луж» он облетает стадион, а затем приземляется над гербом клуба. Глориоза — еще один орел, который также летает по стадиону, неся красно-белую ленту.

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