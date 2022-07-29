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23:07 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Алекс Фергюсон станет главой аналитического отдела «Манчестер Юнайтед»

По данным газеты Daily Mail, в отдел также войдет бывший капитан команды Брайан Робсон.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

ТАСС, 29 июля. Алекс Фергюсон возглавит аналитический отдел английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», который будет оказывать поддержку и консультации руководству. Об этом в пятницу сообщает газета Daily Mail.

В отдел войдут бывший исполнительный директор клуба Дэвид Гилл, экс-капитан команды Брайан Робсон и спортивный директор клуба Джон Мерто.

Фергюсону 80 лет, он является одним из самых титулованных тренеров в истории футбола. Шотландец возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, при нем английский клуб стал 13-кратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), что является рекордом, пятикратным обладателем Кубка Англии, четырехкратным победителем Кубка футбольной лиги, 10-кратным обладателем суперкубка страны. Помимо этого, «Манчестер Юнайтед» неоднократно становился победителем международных турниров: дважды — Лиги чемпионов, по одному разу — Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка и клубного чемпионата мира.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии и вышел в ⅛ финала Лиги чемпионов, где уступил мадридскому «Атлетико» по сумме двух матчей (1:1, 0:1). В новом сезоне команда выступит на групповом этапе Лиги Европы.

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