СМИ: Алекс Фергюсон станет главой аналитического отдела «Манчестер Юнайтед»

ТАСС, 29 июля. Алекс Фергюсон возглавит аналитический отдел английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», который будет оказывать поддержку и консультации руководству. Об этом в пятницу сообщает газета Daily Mail.

Фергюсону 80 лет, он является одним из самых титулованных тренеров в истории футбола. Шотландец возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, при нем английский клуб стал 13-кратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), что является рекордом, пятикратным обладателем Кубка Англии, четырехкратным победителем Кубка футбольной лиги, 10-кратным обладателем суперкубка страны. Помимо этого, «Манчестер Юнайтед» неоднократно становился победителем международных турниров: дважды — Лиги чемпионов, по одному разу — Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка и клубного чемпионата мира.