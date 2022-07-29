«Барселона» подпишет контракт с футболистом Кунде с отступными в €1 млрд

ТАСС, 29 июля. Французский защитник Жюль Кунде подпишет пятилетний контракт с испанским футбольным клубом «Барселона». Об этом в пятницу сообщает пресс-служба команды.

Сообщается, что отступные за игрока по контракту составят €1 млрд. Аналогичные отступные в «Барселоне» в своих контрактах имеют полузащитники Педри, Ферран Торрес и нападающий Ансу Фати. О переходе Кунде из «Севильи» было объявлено 28 июля.

Кунде 23 года, он является воспитанником французского «Бордо». В июле 2019 года перешел в испанскую «Севилью», за которую провел 133 матча, забив девять голов и отдав три голевые передачи. За «Бордо» француз провел 70 матчей, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Он является победителем Лиги Европы. В составе сборной Франции провел 11 матчей и выиграл Лигу наций.