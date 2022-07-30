«Аталанта» без Миранчука проиграла «Ньюкаслу» в товарищеском матче

Итальянский клуб уступил с минимальным счетом — 0:1.

Автором единственного мяча стал нападающий «сорок» Крис Вуд, который реализовал пенальти в первом тайме.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не принимал участие в этой встрече.