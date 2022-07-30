«Аталанта» без Миранчука проиграла «Ньюкаслу» в товарищеском матче
«Аталанта» 29 июля провела товарищеский матч против «Ньюкасла».
Аталанта
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«Аталанта» 29 июля провела товарищеский матч против «Ньюкасла».
Итальянский клуб уступил с минимальным счетом — 0:1.
Автором единственного мяча стал нападающий «сорок» Крис Вуд, который реализовал пенальти в первом тайме.
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не принимал участие в этой встрече.
Ранее появилась информация, что 26-летний хавбек может покинуть команду. На игрока претендуют три итальянские команды: «Торино», «Верона» и «Болонья».