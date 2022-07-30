«Барса» продала свой первый NFT за 693 тысячи долларов. Это 40-секундный ролик о голе Кройффа

Первым невзаимозаменяемым токеном в истории клуба стало «аудиовизуальное цифровое произведение искусства», воссоздающее решающий гол Йохана Кройффа в ворота «Атлетико» 22 декабря 1973 года.

NFT получил название «Своего рода бессмертный». Он представляет собой 40-секундный ролик о голе Кройффа, сопровождается оригинальным саундтреком в исполнении оркестра из 30 музыкантов. Клуб утверждает, что производство цифровой скульптуры Кройффа потребовало более тысячи часов работы, а на все работы по NFT было затрачено 10 тысяч часов.

NFT был выставлен на продажу в «Сотбис» — крупнейшем в мире аукционном доме. Более 30 инвесторов участвовали в торгах.

В итоге NFT был приобретен за 693 000 долларов (аукцион завершился на сумме 550 000 долларов, остальная часть суммы досталась аукционисту). Помимо анимированной версии NFT, покупатель также приобрел четыре статичных изображения гола Кройффа.