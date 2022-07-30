Роберт Левандовски обвинил «Баварию» во лжи по поводу его ухода из клуба

«Связан ли мой уход со слухами, что “Бавария” интересовалась Холандом? Нет, это не имеет никакого отношения к Эрлингу. Если вопрос в том, было ли принято решение уйти из-за него, нет, я не видел проблемы, если бы он присоединился к “Баварии”.



Но некоторые люди не говорят мне правду, говорят что-то другое. Для меня всегда было важно быть максимально ясным, оставаться верным, и, может быть, для некоторых людей это было проблемой. Я видел и чувствовал, что, возможно, сейчас самое время покинуть “Баварию” и присоединиться к “Барселоне”.



Всё, что произошло за последние, может быть, несколько недель до того, как я покинул “Баварию”, в этом было много политики. Клуб пытался найти аргумент, почему они могут продать меня в другой клуб, потому что раньше это было трудно объяснить болельщикам. И мне пришлось смириться с этим, хотя обо мне было много ерунды, много дерьма, лжи. Но, в конце концов, я знал, что фанаты даже в этот период всё еще очень меня поддерживают», — приводит слова Левандовского ESPN.