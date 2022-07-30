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09:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хави считает, что Месси заслужил второй шанс в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что нападающий Лионель Месси должен вернуться в каталонский клуб. Аргентинец выступал за сине-гранатовых с 2005 по 2021 год.

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Источник: Reuters

«Я уже говорил, что сосредоточиться на Месси сейчас будет утопией. Я хотел, чтобы этап Месси в “Барселоне” не закончился. Думаю, он заслуживает второй шанс, но в следующем году. У него есть контракт с другим клубом», — цитирует Marca Хави.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года, после того как его контракт с «Барселоной» завершился. Каталонский клуб из-за финансовых проблем не смог продлить соглашение с 34-летним аргентинцем.

В минувшем сезоне Месси провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 12 результативных передач.

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