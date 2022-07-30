Хави считает, что Месси заслужил второй шанс в «Барселоне»

«Я уже говорил, что сосредоточиться на Месси сейчас будет утопией. Я хотел, чтобы этап Месси в “Барселоне” не закончился. Думаю, он заслуживает второй шанс, но в следующем году. У него есть контракт с другим клубом», — цитирует Marca Хави.