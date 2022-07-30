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09:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Алекс Фергюсон получит должность в структуре «МЮ»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон вернётся к активной работе в системе клуба, сообщает Daily Mail.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По сведениям источника, шотландец станет советником исполнительного директора клуба Ричарда Арнольда.

В принятии решений Фергюсону будут помогать экс-капитан «МЮ» Брайан Робсон, бывший спортивный директор клуба Джон Мертоу, а также бывший исполнительный директор клуба Дэвид Гилл.

Напомним, Алекс Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Специалист является самым титулованным тренером в истории британского футбола. В 1999 году Фергюсон был посвящён в рыцари королевой Елизаветой II. В 2002 году он был включён в Зал славы английского футбола.

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